Scheinehen als neuer Trend: Wie Schleuser Migranten gegen Geld ein Bleiberecht ermöglichen

Gleich in mehreren Fällen geht die deutsche Justiz derzeit gegen mutmaßliche Mitglieder von Schleuserbanden vor. Bei ihrem Versuch, gegen Entgelt Migranten einen illegalen Aufenthalt in Deutschland und in weiterer Folge ein Bleiberecht zu ermöglichen, sollen sie unter anderem auch Dutzende Scheinehen arrangiert haben.

In Stuttgart müssen sich derzeit, wie der SWR berichtete, acht „Heiratsvermittler“ aus Indien verantworten, denen gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen wird. Sie sitzen seit ihrer Festnahme bei einer Razzia im Mai des Vorjahres in Baden-Württemberg und im Saarland in Untersuchungshaft.

Justiz geht unter anderem in Stuttgart und Leipzig gegen Schleuser vor

Zusammen mit weiteren Verdächtigen sollen sie zwischen Juni 2014 und Mai 2019 mindestens 39 illegale Eheschließungen organisiert haben. Dabei wurden Männer aus Indien oder Pakistan mit Frauen aus Bulgarien oder Griechenland zum Zweck der Eheschließung zusammengeführt, die sich zuvor noch nie gesehen hatten und unmittelbar danach wieder getrennte Wege gingen. Pro Scheinehe sollen sie bis zu 25.000 Euro an Gewinn erzielt haben.

In Leipzig brachte die Staatsanwaltschaft bereits vor knapp zwei Wochen eine Anklage gegen einen 53-jährigen Pakistaner ein, der gegen eine Zahlung von bis zu 15.000 Euro in den Jahren 2017 und 2018 insgesamt 15 Männern aus denselben Ländern Scheinehen mit rumänischen Frauen vermittelt haben soll. Darüber berichtete der MDR. Die Ehe mit EU-Bürgerinnen sollte auf diese Weise zu einem Aufenthaltstitel verhelfen. In vier Fällen sollen falsche Eheurkunden ausgestellt worden sein. Auch fingerte Miet- und Arbeitsverträge seien geschlossen worden, um Aufenthaltsberechtigungen in der EU zu erlangen.

NGOs werben gegenüber Migranten für diesen Weg zum Bleiberecht

Wie mehrere Medienberichte der vergangenen Tage unterstreichen, ist gerade in Zeiten der geschlossenen Balkanroute die Scheinehe zu einem beliebten Instrument geworden, um ein Bleiberecht in Deutschland zu erlangen. Aber auch abgelehnte Asylbewerber, so berichtet n-tv, suchen auf diesem Wege nach einem Schlupfloch, um dem Damoklesschwert einer drohenden Abschiebung zu entgehen. Nichtregierungsorganisationen wie der „Seenotretter“-Vereinigung „Mission Lifeline“ wird sogar vorgeworfen, für diese Option kaum verhohlene Werbung zu betreiben.

Die Banden hinter dem Geschäft sind gut und international organisiert, sie treten in Pakistan und Indien ebenso auf den Plan wie in der VR China, Vietnam oder Portugal. Zwar hat die Polizei den Verfolgungsdruck erhöht. Oftmals fallen potenzielle Verdachtsfälle bei den Behörden aber auch gar nicht erst auf.

Scheinehen auch für beteiligte Frauen lukrativ

Die von den Behörden als solche enttarnten Scheinehen seien, so n-tv, der hauptsächliche Grund dafür, dass die Zahl der entdeckten Fälle „gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens“ 2018 um 84 Prozent auf offiziell 223 gestiegen ist. Das BKA-Bundeslagebild nennt zudem einen deutlichen Anstieg um 82 Prozent auf 340 – wobei mit einer deutlich höheren Dunkelziffer gerechnet wird.

Die Hauptdestinationen für den Abschluss von Scheinehen sind derzeit Zypern, Irland, Belgien oder die Balkanstaaten. In früheren Jahren war auch Dänemark beliebt infolge dort möglicher relativ unbürokratischer Eheschließungen. Die Regierung in Kopenhagen hat jedoch jüngst im Wissen um die Problematik das Procedere erschwert. Die heiratswilligen Männer reisen im Regelfall mit einem Touristenvisum ein und beantragen nach Abschluss der Ehe ihre EU-Aufenthaltskarte. Die Frauen, die ihre Spesen ersetzt bekommen und mit bis zu 7000 Euro belohnt werden, fliegen anschließend wieder nach Hause.

(Mit Material von dpa)