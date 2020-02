Studie in Österreich bestätigt: Flüchtlinge bevorzugen Wohnort Wien – der Sozialleistungen wegen

In Österreich hat eine Studie unter Migranten, die entweder als anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte im Land bleiben durften, ein eindeutiges Ergebnis zutage gefördert: Ist es den Betroffenen erlaubt, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, entscheiden sie sich für jenen, der die höchsten Sozialleistungen bereithält. In Österreich ist dies die Bundeshauptstadt Wien.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, haben die Ökonomin Fanny Dellinger von der Universität Innsbruck und der Migrationsexperte Peter Huber Daten von Personen ausgewertet, die zwischen 2010 und 2018 als Asylsuchende nach Österreich gekommen waren. Insgesamt standen ihnen die Daten von etwa 20.000 Migranten zur Verfügung.

Wien gewährt Sozialleistungen in voller Höhe

Die Forscher legten ihren Fokus vor allem auf die Situation in Niederösterreich, wo die Landesregierung 2017 die gesetzliche Mindestsicherung von 837 auf 522 Euro gekürzt hatte. Der Effekt war eindeutig: Die Zahl der Flüchtlinge, die in die Bundeshauptstadt übersiedelten, stieg um 20 Prozent. Dies betraf vor allem die anerkannten – denn für sie gilt mit rechtskräftiger Zuerkennung ihres Staates keine Residenzpflicht mehr. Sie dürfen innerhalb des Bundesgebiets ihren Wohnort frei auswählen.

Aber auch subsidiär Schutzberechtigte zieht es nach Wien. Dort gibt es Sozialhilfe in vollem Umfang, während mehrere Bundesländer sich dazu entschlossen hatten, die Grundsicherung zu senken.

Integrationsministerin Susanne Raab warnte angesichts der Ergebnisse der Studie prompt vor möglichen negativen Folgen dieser Konzentration. So könne die Entwicklung der „weiteren Bildung von Parallelgesellschaften in Ballungsräumen“ Vorschub leisten.

Flüchtlinge steuern Wien an – dort ist jedoch Arbeitslosigkeit höher

Ziel verantwortungsvoller Politik müsse es sein, dass „Flüchtlinge dorthin gehen, wo sie Arbeit finden und nicht, wo die Sozialhilfe am höchsten ist“. Dies sei jedoch tendenziell nicht in Wien, wo die Arbeitslosenquote am höchsten ist, sondern der Westen Österreichs, wo unter anderem im Hotellerie- und Gastgewerbe der Arbeitskräftebedarf am höchsten ist.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen jene, die vor einigen Monaten auch eine Forschergruppe um den Princeton-Ökonomen Henrik Kleven in einer Untersuchung der Situation in Dänemark erzielt hatte. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete damals über die Forscher am „National Bureau of Economic Research“ und ihre Arbeit.

Die Wahl fiel vor allem deshalb auf das skandinavische Land, weil dieses über einen stark ausgebauten Sozialstaat verfügt, in den vergangenen Jahren aber die Hürden für Nicht-EU-Bürger, diesen in Anspruch nehmen zu können, deutlich erhöht hat. Zudem hatten Regierungswechsel dabei auch zu kurzfristigen Kursänderungen geführt.

Ähnlicher Trend wie in Österreich zuvor in Dänemark festgestellt

Leistungskürzungen ab 2015 wurden zudem auch mittels mehrerer Inserate in libanesischen Zeitungen gegenüber dem potenziellen Zielpublikum kundgemacht.

Mit der Kürzung der Sozialleistungen für Nicht-EU-Ausländer im Jahr 2002, so die FAZ, sei die Nettoeinwanderung aus dieser Einwanderergruppe im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Migrationsbewegungen vor der Gesetzesänderung um 5.000 Personen im Jahr zurückgegangen. Der gegenteilige Effekt trat ein, nachdem eine Linksregierung diese wieder rückgängig gemacht hatte. Auch Verschärfungen bezüglich der Voraussetzungen für die Familienzusammenführung veranlassten viele Einwanderer, ihren Lebensmittelpunkt zu verlagern.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Sozialistische und kommunistische Gruppen arbeiten unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Seit 300 Jahren und länger wird die traditionelle Gesellschaftsordnung angegriffen und eine kriminelle Herrschaft etabliert. Kampf, Gewalt und Hass sind ein wichtiger Bestandteil der kommunistischen Politik.

Menschen gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen, ist eines der Mittel, mit dem die Spaltung der Gesellschaft durchgeführt wird. Um die Macht zu ergreifen, kann jedes Versprechen und jeder Kompromiss gemacht werden – das betonte Lenin immer wieder. Um ihre Ziele zu erreichen, sei es erlaubt, skrupellos vorzugehen.

Mittlerweile wurden die öffentlichen Institutionen der westlichen Gesellschaft tatsächlich heimlich von kommunistischen Kräften unterwandert und übernommen. Für eine Weltregierung eintreten, die Rolle der Vereinten Nationen bewusst übertreiben, die Vereinten Nationen als Allheilmittel zur Lösung aller Probleme in der heutigen Welt darstellen – all das ist Teil eines Versuchs, Gott zu spielen und die Zukunft der Menschheit durch manipulierende Macht zu gestalten.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]