Nach Rücktrittserklärung: Tausende Brasilianer bekunden Unterstützung für Justizminister Moro

In Brasilien haben tausende Menschen an Unterstützungskundgebungen für den Justizminister Sérgio Moro teilgenommen. Demonstranten gingen am Sonntag in zahlreichen Städten wie Brasília, Rio de Janeiro und São Paulo auf die Straße.