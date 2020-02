Russische Plattformen behaupten CIA und Bill Gates stecken hinter Coronavirus – USA empört

Die US-Regierung wirft Moskau vor, eine groß angelegte, anti-westliche Desinformationskampagne rund um das neuartige Coronavirus gestartet zu haben. Tausende von Russland gesteuerte Nutzerkonten auf Online-Plattformen verbreiteten Falschinformationen und Verschwörungstheorien rund um das Virus und behinderten damit den Kampf gegen die Epidemie, sagten US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Zu der Desinformationskampagne gehöre eine Verschwörungstheorie, wonach die USA hinter der Epidemie steckten. Betreiber gefälschter Nutzerkonten auf Twitter, Facebook oder Instagram verbreiteten dabei etwa die Behauptung, der US-Geheimdienst CIA habe das Virus in die Welt gesetzt, um einen „Wirtschaftskrieg gegen China“ zu führen.

Auch prominenten US-Bürgern wie dem Microsoft-Gründer Bill Gates werde eine Verwicklung in die Ausbreitung des neuartigen Virus unterstellt.

Reeker: „Russlands Ziel ist es, Zwietracht zu sähen“

US-Behörden waren den Angaben zufolge erstmals Mitte Januar auf die Desinformationskampagne aufmerksam geworden. In einem Bericht des US-Außenministeriums, den AFP einsehen konnte, heißt es, über tausende gefälschte Nutzerkonten im Internet würden in zahlreichen Sprachen „nahezu identische“ Behauptungen über das neuartige Coronavirus verbreitet. In der Vergangenheit seien dieselben Nutzerkonten schon durch pro-russische Botschaften etwa zum Syrienkrieg, den Gelbwesten-Protesten in Frankreich oder der Protestbewegung in Chile aufgefallen.

„Russlands Ziel ist es, Zwietracht zu sähen und durch bösartige Beeinflussungskampagnen US-Institutionen und -Bündnisse von Innen heraus zu untergraben“, sagte der Staatssekretär für Europa und Eurasien im US-Außenministerium, Philip Reeker.

Auch in russischen Staatsmedien werden nach US-Angaben seit Ende Januar falsche Behauptungen über die Ursachen des Coronavirus verbreitet. Russische Staatssender, dem Kreml nahestehende Websites und gefälschte Nutzerkonten im Internet bildeten zusammen das „Ökosystem“ russischer Desinformation, sagte die Leiterin der für die Beobachtung ausländischer Propaganda zuständige Abteilung im US-Außenministerium, Lea Gabrielle.

KGB: US-Wissenschaftler haben Aids-Erreger HIV entwickelt

Experten sehen Parallelen zu einer großangelegten Desinformationskampagne aus den 80er Jahren, mit welcher der damalige russische Auslandsgeheimdienst KGB die Verschwörungstheorie streute, wonach US-Wissenschaftler den Aids-Erreger HIV entwickelt hätten.

Die USA befürchten, dass die Verschwörungstheorien zum Coronavirus eine effektive Bekämpfung der Epidemie erschweren könnten. Demnach könnten die Falschbehauptungen vor allem bei Menschen in afrikanischen und asiatischen Ländern Zweifel an den westlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus auslösen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Freitag vor einem sich schließenden „Zeitfenster“ zur Eindämmung der Epidemie gewarnt. Zuvor waren neue Infektionsherde auch außerhalb Chinas gemeldet worden.

Inzwischen sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 2340 Menschen an dem Virus gestorben, die meisten davon in China. Darüber hinaus gibt es weltweit mehr als 76.000 Infektionsfälle, davon rund 1100 außerhalb der Volksrepublik. In Italien starb am Freitag erstmals ein Europäer an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Eine weitere Italienerin starb am Samstag an der Krankheit. (afp/so)