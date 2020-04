Die in New York ansässige gemeinnützige Plattform „ProPublica“ verfolgte in einer am 26. März veröffentlichten Studie mehr als 10.000 verdächtige gefälschte, gekaperte und gehackte Twitter-Konten. In der Studie wurde festgestellt, dass diese seit August 2019 „in einer koordinierten Einflusskampagne mit Verbindungen“ zum chinesischen Regime verwickelt sind.

Viele dieser Konten, die sich früher gegen politische Dissidenten und die Proteste in Hongkong richteten, haben nun damit begonnen, „Propaganda und Desinformation über den Virusausbruch“ zu veröffentlichen, so „ProPublica“.

Diese 10.000 Konten handelten nicht unabhängig. Mit Hilfe von Computerprogrammen stellte „ProPublica“ fest, dass die gefälschten Twitter-Konten Teil eines gemeinsamen Netzwerks von mehr als 2.000 Konten waren.

„ProPublica“ warnte: „Das wahre Ausmaß der Einflusskampagne ist wahrscheinlich viel größer; unsere Nachverfolgung legt nahe, dass die von uns identifizierten Konten nur einen Teil der Operation ausmachen.“

Die Taktik

Die gefälschten Konten versuchten, „Impulse für bestimmte Geschichten zu geben“, erklärte „ProPublica“. Erstens würden zentrale Twitter-Konten, also solche mit „eher legitim wirkenden Geschichten“, zu auffälligen Kanälen werden. Dann würden andere, offensichtlicher gefälschte Konten mit diesen Beiträgen interagieren, z.B. durch Reposting oder durch positive Kommentare.

Ob es sich um die Proteste in Hongkong oder den aktuellen Virenausbruch handelte – diese Kanäle verwendeten Hashtags, um „Sichtbarkeit für ein Konto zu bekommen, das sonst nur wenige Follower hatte“.

Manchmal würden „Beiträge Hashtags verwenden, die nur für das Einflussnetzwerk gelten, vermutlich um zu versuchen, sie auf Twitter zum Trend zu machen“, ergänzte „ProPublica“.

Die Studie listete mehrere bekannte gehackte Konten auf, wie z.B. einen Professor in North Carolina, einen Studenten an der Universität von Nebraska Omaha, einen Webdesigner in Großbritannien und einen Wirtschaftsanalytiker in Australien.

„Es ist unklar, ob die Inhaber von gefälschten Konten die Konten selbst gehackt oder sie von anderswo gekauft haben“, so die Studie.

Einige der von „ProPublica“ überprüften Konten wurden inzwischen von Twitter gesperrt.

Twitter-Konten geben Hinweise auf das chinesische Regime

„ProPublica“ wies nach, dass Peking auf viele dieser Konten Einfluss hatte. So stellte es beispielsweise fest, dass das Einflussnetzwerk „seinen Schwerpunkt am 29. Januar plötzlich auf die Corona-Epidemie verlagerte“, sechs Tage, nachdem die Behörden in Wuhan, dem Epizentrum des Virusausbruchs, eine Sperre verhängt hatten.

Am selben Tag kündigte „OneSight“ die Einführung einer neuen App an, die virenbezogene Informationen verfolgen und dabei helfen soll, „Chinas richtige Stimme“ in die Welt zu tragen. „OneSight“ ist eine in Peking ansässige Internet-Marketingfirma mit Verbindungen zum chinesischen Regime.

Der Geschäftsführer des Unternehmens arbeitete zuvor in der Abteilung für Auslandspropaganda der Stadt Peking. Zu seinen Kunden zählen staatliche Medien und regimefreundliche Firmen wie Huawei und Alibaba.

Im vergangenen Jahr erhielt „ProPublica“ die Kopie eines Vertrags, den „OneSight“ abgeschlossen hatte, um Twitter-Aktivitäten zu verstärken – mithilfe der staatlichen Nachrichtenagentur „China News Service“. Nach Angaben der „Jamestown Foundation“ betreibt die Agentur auch „verdeckt Medienorganisationen in Übersee“.

Cheerleader für die chinesische Regierung

„China News Service“ ist der internationale Medienzweig des Büros für Auslands-chinesische Angelegenheiten, das für die Einflussnahme auf Chinesen im Ausland zuständig ist. Dieses Büro wiederum wird von der „Vereinigten Arbeitsfront“ [„China‘s Overseas United Front Work“; auf Deutsch: „Chinas Einheitsfront im Ausland“] geleitet, einem Parteiorgan, das sich der Verbreitung der Pekinger Agenda innerhalb und außerhalb Chinas widmet.

„Unsere Untersuchung einer ineinander greifenden Gruppe von Konten innerhalb unserer Daten hat die Arbeit mit ‚OneSight verknüpft“, fügte „ProPublica“ hinzu.

Die Studie stellte fest, dass der Inhalt und das Verhalten der gefälschten Twitter-Konten denen ähnlich waren, die in einem Bericht des „Australian Strategic Policy Institute“ im Jahr 2019 festgestellt wurden. Beispielsweise wurden die Beiträge oft während der Arbeitszeit in Peking erstellt.

Viele der Beiträge, welche der Politik und den Vorgehensweisen von Peking zustimmen, wurden gefälscht. Es wurden oft wortwörtlich die gleichen Inhalte benutzt, die auch in den staatlichen Medien in China veröffentlicht wurden:

Kommentartexte wurden oft wortwörtlich aus den staatlichen Leitartikeln genommen, welche schon seit längerer Zeit als politischer Leitfaden für Regierungsbehörden und Parteifunktionäre dienen.“

Die Berichte wurden „ProPublica“ zufolge zu „Cheerleadern für [die chinesische] Regierung, welche die Bürger aufforderten, sich zusammenzutun, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Epidemie zu unterstützen. Sie forderten [die Bürger] auf, Online-Gerüchte zu zerstreuen“.

Das Geld

„ProPublica“ fand heraus, dass in einigen Fällen mutmaßliche chinesische Agenten einflussreichen chinesischsprachigen Twitter-Nutzern Bargeld anbieten würden, wenn sie Nachrichten zu Gunsten von Peking veröffentlichen.

Die Studie von „ProPublica“ hob den Fall von Badiucao hervor, einem in Australien lebenden chinesischen politischen Zeichner.

Badiucao sagte, er sei von einem Kontoinhaber angesprochen worden, der sich als „internationales Austauschunternehmen“ ausgab und dem Zeichner 1.700 Yuan (etwa 218 Euro) per Tweet anbot, wenn er bestimmte Inhalte postet.

Während der vorgetäuschten Verhandlungen mit dem Unternehmen sagte Badiucao, er habe eine Probe von dem erhalten, was er twittern sollte: einen 15 Sekunden langen Propaganda-Clip, der zeigt, dass Peking „das Coronavirus besiegt hat und alles wieder auf dem richtigen Weg ist“.

Badiucao fügte hinzu, er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen für das chinesische Regime arbeite. Das Unternehmen schloss schließlich keinen Vertrag mit Badiucao ab, mit der Erklärung, dass nach der Überprüfung festgestellt wurde, dass „der Schreibstil nicht zu diesem Werbethema passt“.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von sza)

Originalfassung: China Uses Fake and Hijacked Twitter Accounts to Spread Propaganda About Pandemic: Study

Lesen Sie auch Der Westen muss aufwachen, um Chinas Doppelzüngigkeit zu erkennen Enteignet und 7 Jahre in China inhaftiert: Deutscher Ex-Millionär warnt vor den Lügen des kommunistischen Regimes Seit Corona-Ausbruch in China: Zahl der Handynutzer um 21 Millionen gesunken – wie viele Tote gibt es wirklich?

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

Obwohl sich die kommunistischen Regime Osteuropas aufgelöst haben, ist das Böse des Kommunismus nicht verschwunden. Der Kommunismus und seine verschiedenen Mutationen finden sich heute auf der ganzen Welt.

„Das Kommunistische Manifest“ beginnt mit den Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“ Die Verwendung des Begriffs „Gespenst“ war keine Laune von Karl Marx.

Es ist schade, dass viele grundsätzlich gutherzige Menschen unwissentlich zu Agenten oder Zielen der Manipulation des kommunistischen Gespenstes geworden sind – Lenin nannte diese Menschen „nützliche Idioten“.

Was ist dann das Wesen des Kommunismus? Was ist sein Ziel? Warum sieht er die Menschheit als seinen Feind? Wie können wir ihm entkommen?

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]