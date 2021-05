„Den Dreck nicht weiter verimpfen“: Grazer Ärztin nach Kritik an Corona-Impfung fristlos entlassen

Weil eine Ärztin in Österreich die Corona-Impfung als „Experiment“ bezeichnet und auf der betrieblichen Impfstraße ihre Meinung laut kundgetan hatte, wurde sie fristlos entlassen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 22. April im Unfallkrankenhaus Graz. So wurde eine Notärztin wegen zwei akuter Fälle von schwerwiegenden Impfreaktionen in die betriebliche Impfstraße beordert. Dort habe sich die Medizinerin laut Zeugenaussagen lautstark empört, man solle „den Dreck nicht weiter verimpfen“ und „aufhören, die Menschen damit umzubringen“.

Das Dienstverhältnis der Ärztin wurde daraufhin „mit sofortiger Wirkung durch Entlassung beendet“ heißt es von der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA), dem Betreiber des Unfallkrankenhauses Graz. Bei der Ärztekammer Steiermark soll ein Disziplinarverfahren anhängig sein, berichtet die österreichische „Kronen Zeitung“.

Die AUVA begründet den Schritt damit, dass die Frau schon im Vorfeld negativ aufgefallen sei, indem sie „über ihren Facebook-Account diverse Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit COVID geteilt und diese auch unterstützt“ hat.

Eine weitere Grazer Ärztin wurde schon im September 2020 entlassen, weil sie sich damals kritisch über die Corona-Maßnahmen geäußert hatte, berichtet „RT“. So hatte die Ärztin Konstantina Rösch in einem Videostatement mit dem Titel „Die Masken nieder!“ dazu aufgefordert, sich von den Masken zu befreien.

„Masken dienen ausschließlich der Demütigung, der Konditionierung und sind ein Zeichen des Gehorsams und der Unterwerfung,“ teilte sie sich mit und wurde daraufhin von der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) entlassen. (aa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!