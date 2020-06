Nach Adria-Tour: Auch Troicki mit Coronavirus infiziert

Ein dritter Teilnehmer der umstrittenen Adria-Tour der Tennisprofis ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Serbe Viktor Troicki, der an der ersten Station in Belgrad teilgenommen hatte, wurde nach eigenen Angaben positiv auf das Virus getestet…

Ein dritter Teilnehmer der umstrittenen Adria-Tour der Tennisprofis ist mit dem Coronavirus infiziert. Der Serbe Viktor Troicki, der an der ersten Station in Belgrad teilgenommen hatte, wurde nach eigenen Angaben positiv auf das Virus getestet.

Zuvor hatten dies bereits der Bulgare Grigor Dimitrow und der Kroate Borna Coric bekanntgegeben. Troicki sagte der serbischen Nachrichtenagentur Telegraf am Montagabend, zunächst sei am vergangenen Freitag bei seiner Ehefrau das Virus festgestellt worden. Seine Tochter und er hätten sich dann am Sonntag testen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt gastierte die vom serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic organisierte Tour im kroatischen Zadar. Dort war Troicki aber nicht dabei. Eine Woche zuvor hatte der 34 Jahre alte einstige Weltranglisten-Zwölfte in Belgrad gespielt. Dort verlor er gegen den Hamburger Alexander Zverev, der zuletzt auch in Zadar antrat und nach eigenen Angaben vom Montag wie sein Team negativ getestet wurde. Der 23-Jährige kündigte als Vorsichtsmaßnahme regelmäßige weitere Tests an und wolle den Quarantäne-Ratschlägen der Ärzte folgen.

Die Tour hatte für viel Kritik gesorgt, weil die Zuschauerränge dicht gefüllt waren und sich die Spieler teilweise bei der Gratulation am Netz umarmten. Djokovic veröffentlichte zudem ein Foto von einer Party der Spieler in Belgrad und betonte danach, es sei nicht gegen örtliche Hygieneregeln verstoßen worden. Der 33-Jährige erachtet die Regeln, die bei den vom 31. August an geplanten US Open in New York gelten sollen, als streng und hat Kritik daran geübt.

