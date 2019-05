Schumacher-Doku kommt im Dezember in die Kinos – auch Corinna und Schumis Kinder kommen zu Wort

Sechs Jahre nach seinem schweren Skiunfall wird das Leben von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher verfilmt. Die Dokumentation mit dem Titel „Schumacher“ kommt am 5. Dezember in die Kinos, wie die Sprecherin des früheren Rennfahrers, Sabine Kehm, am späten Samstagabend mitteilte.

Der Film entstand demnach mit Unterstützung von Schumachers Familie, die Einblick in das Privatarchiv des 50-Jährigen gewährt. Regie führen Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns, die zusammen schon Filme über den Rennfahrer Gunter Sachs und Tennis-Idol Boris Becker gedreht haben.

In der Dokumentation kommen Schumachers Vater Rolf, seine Frau Corinna und ihre beiden Kinder Gina und Mick zu Wort. Auch Weggefährten des Rennfahrers werden interviewt.

„Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln, gefeiert zu werden“, erklärte Schumachers Sprecherin Kehm.

Die Höhepunkte seiner Formel-1-Karriere, seine sportlichen Höhen und Tiefen, werden ebenso Teil der Geschichte sein wie bisher ungesehenes Archivmaterial.“

Schumacher hatte seine Formel-1-Karriere 2012 beendet. Bei einem schweren Skiunfall Ende 2013 erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Schumacher, der bis heute medizinisch versorgt wird, ist seither nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Der aktuelle gesundheitliche Zustand des erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrers aller Zeiten wird nach Informationen des Sportinformationsdienstes SID in dem Film nicht thematisiert. (afp)