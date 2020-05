Bill Gates und ID2020: Der Impfpass als erster Schritt auf dem Weg zur globalen digitalen Identität

In Bangladesch läuft seit Herbst 2019 ein erstes Pilotprojekt zwischen von Bill Gates geförderten Initiative ID2020 und der dortigen Regierung. Ein digitaler Impfpass soll in dem Land mit Impfpflicht den ersten Schritt hin zu einer digitalen Identität darstellen.

Mal eben zum Amt gehen und sich gegen eine geringfügige Gebühr einen Ausweis ausstellen lassen? Für mehr als eine Milliarde Menschen weltweit ist das zurzeit und bis auf Weiteres kein Thema. Und genau dort sehen bekannte Unternehmerpersönlichkeiten und Stiftungen Handlungsbedarf – von der Bill und Melinda Gates Foundation (BMGF) über die Impfallianz GAVI bis hin zur Unternehmensberatung Accenture und der Rockefeller Foundation. Ihr, namens „Digital Identity Alliance“ 2016 gestartetes Projekt ID2020, soll eigenen Angaben zufolge „ethische, die Privatsphäre schützende Zugänge zur digitalen Identität“ ermöglichen.

Gates-Projekt warnt vor „Völkermord“ ohne digitale ID

Eine von sieben Personen weltweit ist den Initiatoren zufolge nicht in der Lage, ihre Identität nachzuweisen. Das hindere sie daran, zu wählen, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bekommen, ein Bankkonto zu eröffnen oder Bildungseinrichtungen zu besuchen – und im schlimmsten Fall mache es Menschenhändlern die Arbeit leichter. Zudem würden bestehende Systeme digitaler Identität die Privatsphäre nicht schützen, man könne sie nicht mit sich führen oder machten individuelle Daten zur Handelsware.

Das ID2020-Projekt sieht dringenden Bedarf, dies innerhalb eines Fensters von drei bis fünf Jahren zu ändern. Widrigenfalls, so heißt es in der Selbstvorstellung, drohten Ausgrenzung, systematischer Datenmissbrauch, Identitätsdiebstahl und sogar Völkermord. Um das zu verhindern, arbeiteten im Rahmen des Projekts „Unternehmen, gemeinnützige Vereinigungen, Regierungen und Einzelpersonen“ zusammen, um jedermann Zugang zu einer globalen biometrischen digitalen Identität zu ermöglichen.

Das IT-Fachportal „heise.de“ hat sich des Themas nun in einer umfangreichen Analyse angenommen und wirft einen kritischen Blick auf die „Philanthropie“, die in dem Projekt zum Ausdruck komme. Dort argwöhnt man, dass sich hinter steuerwirksamen Investitionen in Projekte dieser Art nicht nur rein altruistische Erwägungen verbergen könnten, sondern man sich selbst eine gute Ausgangsposition schaffen wolle. Sollte es tatsächlich, gerade auch im Zusammenhang mit der Seuchensituation, in der sich Personen wie Bill Gates sehr sichtbar exponieren, zu öffentlich gestützten Projekten kommen, die mit digitaler Identität zusammenhängen, könne man immerhin mit den eigenen kommerziellen Unternehmen auch selbst von öffentlich-privaten Partnerschaften profitieren.

„Digitalisierung des Impfprozesses“

Das Portal schlussfolgert, dass gerade der Impfaktivismus von Bill Gates und der GAVI mit der Frage der digitalen ID zusammenhängen. Gates hatte unter anderem erklärt, erst mit der Entwicklung eines global verfügbaren Corona-Impfstoffs wäre an eine Rückkehr zur Normalität zu denken. Der Zugang zu Impfungen wird mehrfach in den Promotion-Videos von ID2020 explizit als Argument für die Notwendigkeit einer Unterstützung der Initiative genannt.

Im Rahmen eines seit September 2019 bereits aktiven Access-to-Information-Programms (a2i) zur Einführung digitaler Identitäten, das ID2020 zusammen mit der Regierung von Bangladesch betreibt, bildet die „Digitalisierung des Impfprozesses“ für Säuglinge den ersten Schritt. Im Zusammenhang damit sollen in weiterer Folge Säuglinge über kontaktlose Fingerabdrücke biometrisch identifiziert werden können. Am Ende sollen dieser nachgewiesenen Identität die digitalisierten Nachweise über Impfungen zugeordnet werden. In Bangladesch, wo 95 Prozent der Kinder infolge einer Impfpflicht mit Basisimpfungen versorgt werden, sei dies ein naheliegender Ansatz bei der Digitalisierung von ID-Nachweisen.

Digitale Identität soll Dokumente aus allen Bereichen umfassen

Die Kinderkrankenpfleger sollen dabei die erste biometrische Identifizierung vornehmen. In weiterer Folge soll ein digitaler Impfpass geschaffen werden, der Eltern, die ihren gesetzlichen Impfpflichten gegenüber ihren Kindern nicht nachkommen, identifiziert und dabei hilft, dieser Situation Abhilfe zu verschaffen.

Ein weiterer Schritt soll dann in der Schaffung einer generellen digitalen Gesundheitskarte bestehen. Sobald diese mit weiteren Identitätsdokumenten wie dem Reisepass oder Personalausweis verbunden würde, würde dies nicht nur helfen, der „Impfgerechtigkeit“ Genüge zu tun, sondern auch „den Zugang zu Rechten und Dienstleistungen während des gesamten Lebens“ zu unterstützen.

Langfristig schwebt ID2020 eine Speicherung persönlicher Dokumente wie Impfnachweise, Berufszeugnisse und Meldebescheinigungen als Teile einer einheitlichen digitalen Identität vor. Sobald deren Träger sich um eine Arbeit bewerben wolle, Sozialleistungen beantragen oder wählen gehen wolle, sollen die Bezug habenden Daten freigegeben werden.

EU: Kreml schürt Argwohn gegen ID2020

Was als Alternative zur Identitätsfeststellung für Personen geschaffen werden soll, die „sicheren Zugang zu staatsbasierten Systemen“ hätten – etwa Flüchtlinge –, würde bedeuten, dass sensible persönliche Daten in den Händen globaler Konzerne zu liegen kämen. Was im Fall von Facebook, wo die Anmeldung und Preisgabe von Daten noch freiwillig ist und gesteuert werden kann, weithin problematisiert wurde, soll unter dem Banner von ID2020 unbedenklich sein. Immerhin sei die Entwicklung nicht aufzuhalten, heißt es vonseiten der Initiatoren: „Die Frage ist nicht, ‚ob‘ die digitale ID implementiert wird […], geschieht bereits. Die wirkliche Frage ist nur, wie.“

Bedenken, dass aus „freiwilligen“ Modellen dieser Art Zwang werden könnte, dass man auch gemeinnützigen Stiftungen von „Philanthropen“ nicht uneingeschränkt trauen könnte und dass am Ende – etwa wenn ein totalitärer Staat wie China sich den Zugang erzwingen würde – die Errichtung einer Diktatur erleichtert würde, sieht das Projekt „EU gegen Desinformation“ als „nicht fundierte Verschwörungstheorie“. Sie würde dem „wiederholten Kreml-Narrativ über ‚geheime Eliten‘, die Führer der Welt kontrollierten“, Ausdruck verleihen.

Dass das Massachusetts Institute of Technology (MIT) mittlerweile eigenen Angaben zufolge die technologischen Möglichkeiten dafür bereitgestellt hat, Impfinformationen unter der Haut zu speichern, die über speziell ausgerüstete Smartphones ausgelesen werden können, tue dieser Einschätzung demnach keinen Abbruch. Ebenso wenig, dass die Entwicklungsarbeit dazu von der BMGF finanziert wurde – die sich übrigens auch Projekten deutscher Medien gegenüber sehr freigiebig zeigt.