Fridays for Future will Prüfungskandidaten in NRW zu Schulstreik bewegen – Aussteiger übt Kritik

Die Bewegung Fridays for Future hat sich mit einer Kampagne solidarisiert, die sich gegen die Wiederöffnung der Schulen für Prüfungskandidaten in NRW wendet. Ein Aussteiger wirft der Bewegung in einem Buch vor, mit elitärem Gehabe die Gesellschaft zu spalten.

Die menschengemachten CO2-Emissionen haben infolge der Corona-Krise weltweit einen Tiefpunkt erreicht. Mobilität und Wirtschaftswachstum sind überwunden, nicht einmal der „klimaschädliche“ Profifußball findet noch statt. Obwohl derzeit alle ihre Wünsche in Erfüllung gegangen zu sein scheinen, halten die Wortführer von Fridays for Future die „Klimakrise“ nicht für ausgestanden. Deshalb rufen sie nun Abiturienten und Prüflinge in NRW dazu auf, am kommenden Freitag (24.4.) den Schulbesuch zu verweigern.

Am kommenden Donnerstag sollen Schüler in Nordrhein-Westfalen, die in Kürze ihr Abitur oder ihre Abschlussprüfungen auf Realschulen bzw. Berufskollegs ablegen werden, erstmals seit einem Monat wieder Zutritt zu ihren Schulen erhalten. Der Besuch ist vorerst freiwillig, erst ab 4. Mai sollen weitere Klassenstufen von der 4. Klasse Grundschule aufwärts folgen.

Fridays for Future will Protest gegen Schulöffnung in NRW für sich nutzen

Fridays for Future will die Situation nutzen, um sich und den „weltweiten Klimastreik“, den man am 24. April in Form eines „Online-Streiks“ abhalten will, wieder ins Gespräch zu bringen. Die Gruppierung gibt sich besorgt ob eines gesundheitlichen Restrisikos, das mit der Wiederöffnung der Schulen für die Prüfungskandidaten verbunden sei, und solidarisiert sich deshalb mit einer Twitter-Kampagne, die zum Schulboykott aufruft.

Auf Twitter heißt es dazu: „Der Gesundheitsexperte Armin Laschet will die Schulen in NRW nächste Woche öffnen – was die Leute davon halten, seht ihr ja unter #SchulboykottNRW. Wir sagen: Bleibt am 24.04 zuhause, schützt eure Mitmenschen & macht beim #NetzstreikFürsKlima mit! So bekämpfen wir beide Krisen.“

Auch Sprecherin Luisa Neubauer beschwört im „Stern“ die „Macht der Masse: je unübersehbarer, desto mächtiger“ und ruft dazu auf, sich an gemeinsamen Kampagnen im Internet zu beteiligen – etwa dem „globalen Klimastreik“ am kommenden Freitag.

„Ärztetöchter erklären die Welt“

Unterdessen hat der aus Frankfurt am Main stammende 22-jährige Politikstudent Clemens Traub mit einer Buchveröffentlichung aufhorchen lassen. Der frühere Aktivist der Klimaschutz-Bewegung, der nach eigenen Angaben der SPD angehört, wirft der Bewegung in „Future for Fridays? – Streitschrift eines jungen ‚Fridays for Future‘-Kritikers“ vor, die Gesellschaft zu spalten und elitäre Arroganz zu kultivieren.

„Ärztetöchter erklären die Welt“, heißt ein Kapitel im Buch, in dem Traub die „großstädtische Überheblichkeit“ führender Protagonisten der Bewegung anprangert. Bei Fridays for Future sammelten, so erklärte Traub in einem Interview mit der „Thüringer Allgemeinen“ vom 30. März, sich „Akademiker und Gymnasiasten, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen“. Diese würden „nicht einmal versuchen, mal aus der Blase herauszukommen, mal aufs Land zu gehen, mal mit mehr Kritikern und Menschen gezielt ins Gespräch zu kommen“.

„Klimafanatismus ohne Mitmenschlichkeit und Mitgefühl“

Zudem wirft Traub der Bewegung vor, für sie stünden „Eisbären über Kohlearbeitern“ und die zeige einen „fanatischen Klimaeifer“, der für „Mitmenschlichkeit und Mitgefühl […] keinen Platz“ lasse. Im Gespräch mit dem „Business Insider“ äußerte Traub den Wunsch nach einer „bodenständigen und lebensnahen Klimabewegung“, die Fridays for Future sei das — in jetziger Form — aber nicht sei: „Die Bewegung denkt mir viel zu apokalyptisch. Mir fehlt die innovative und zukunftsausgerichtete Diskussion über das Thema.“

Würde Fridays for Future ihren radikalen Kurs fortführen, drohe auch eine Eskalation auf der Gegenseite, wie man sie in Frankreich mit den Gelbwesten-Protesten erlebt habe.



Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die Umweltbewegung hat mit sensationeller Rhetorik den aufrichtigen Wunsch der Menschen benutzt, die Umwelt zu schützen – um eine globale politische Bewegung zu schaffen. Dabei wurde der Umweltschutz für manche zu einer Pseudoreligion, ins Extrem getrieben und politisiert.

Irreführende Propaganda und verschiedene politische Zwangsmaßnahmen gewinnen die Oberhand, wobei sie das Umweltbewusstsein in eine Art „Kommunismus light“ verwandeln. Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.



Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]