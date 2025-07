Die Last der Wut: Wie Ärger Herz und Gehirn gefährdet

In Kürze

Eine Studie zeigt, dass Wut die Blutgefäße bereits nach 8 Minuten schädigt und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht.

Unkontrollierte Wut beeinträchtigt zudem die rationale Entscheidungsfindung, fördert Aggression und kann laut traditioneller chinesischer Medizin eine „Leber-Qi-Stagnation“ verursachen, die zu Bluthochdruck und Verdauungsproblemen führt.

Demut, kognitive Neubewertung und Körper-Geist-Übungen wie Tai Chi oder Achtsamkeit können helfen, Wut zu regulieren und langfristig Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern.

Blutgefäße reagieren auf jeden Moment der Wut. So zeigt eine im Mai 2024 im „Journal of the American Heart Association“ veröffentlichte Studie , wie stark Wut die Herzgesundheit beeinträchtigen kann. Gesunde junge Erwachsene wurden zufällig in vier Gruppen eingeteilt: Drei Gruppen riefen gezielt Wut, Angst oder Traurigkeit hervor, während eine neutrale Gruppe lediglich zählte.

Die Wut-Gruppe, die persönliche Erinnerungen an wütende Momente wachrief, zeigte bereits nach 8 Minuten eine gestörte Blutgefäßfunktion, die bis zu 40 Minuten anhielt. Angst, Traurigkeit oder neutrales Zählen hatten keine vergleichbaren Effekte. Die Ergebnisse legen nahe, dass wiederholte Wutausbrüche die Gefäße dauerhaft schädigen und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen könnten.

Wenn Wut die Vernunft außer Kraft setzt

Wenn Wut Sie erfasst, gerät das Alarmsystem Ihres Gehirns – die Amygdala – in Aufruhr, während Ihr präfrontaler Kortex – das Zentrum für rationales Denken – außer Betrieb ist. Gleichzeitig wird die Durchblutung von den Bereichen, die für Entscheidungsfindung und Problemlösung zuständig sind, weggeleitet.

Eine wütende Person schränkt ihre Aussichten auf die Bewältigung von Herausforderungen drastisch ein, da ungezügelte Wut die Rationalität des menschlichen Gehirns außer Kraft setzt, ethische Überlegungen hemmt und unüberlegtes Denken und Risikobereitschaft fördert.

Darüber hinaus grübeln wütende Menschen über negative Erfahrungen nach , was sie anfälliger für Aggressionen macht. Langjährige Forschungen haben bestätigt, dass unkontrollierte Wut moralisches Urteilsvermögen direkt beeinflussen und Egoismus oder egoistische Tendenzen verstärken kann, was dazu führt, dass wütende Menschen aggressiv werden oder härtere Strafen und Vergeltungsmaßnahmen für diejenigen fordern, auf die sie wütend sind.

Der Schaden geht über die wütende Person hinaus und schadet auch denen, an denen die Wut ausgelassen wird. Selbst „harmlose“ verbale Wut kann das sich entwickelnde Gehirn von Kindern dauerhaft verändern und neuronale Bahnen verändern, in eine ähnliche Richtung wie körperliche oder sexuelle Misshandlung.

Wut neu betrachtet: Die Leber in Flammen

Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) bietet eine andere Sichtweise auf die Folgen von Wut.

In der TCM-Theorie sind Emotionen und Organe durch den Fluss der Lebensenergie „Qi“ (ausgesprochen „Tschi“) eng miteinander verbunden.

Wut richtet sich zunächst gegen die Leber, die als „General des Körpers“ gilt und für den reibungslosen Energiefluss im gesamten System verantwortlich ist. Der TCM-Experte Jonathan Liu erklärt, dass chronische Wut eine „Leber-Qi-Stagnation“ verursacht, die schließlich „Leberfeuer“ entfacht.

Wenn die Leber „brennt“, steigt die stagnierte Energie nach oben und führt zu Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Schwindel und geröteten Augen. In schweren Fällen kann dies Symptome einer Migräne oder eines Schlaganfalls auslösen.

„Die Leber ist in der Regel das erste Opfer der Wut, aber nicht das letzte“, erklärte Liu gegenüber Epoch Times.

Da die Leber anatomisch nahe der Milz, dem Magen und der Gallenblase liegt, kann stagnierendes Leber-Qi auch deren Funktionen beeinträchtigen, die Verdauung stören und zu Appetitlosigkeit und Magenschmerzen führen.

Die Gallenblase steuert Mut, Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung und ist mit der Leber verbunden. Beide Organe müssen in Harmonie sein, da sie sich sonst gegenseitig negativ beeinflussen.

Eine gesunde Gallenblase fördert einen stabilen emotionalen Zustand, und jedes Ungleichgewicht kann zu körperlichen Schmerzen, Verdauungsproblemen und Problemen im Zusammenhang mit Wut und Groll führen.

Nach der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre steht Wut in Verbindung mit dem Element Holz. Holz steht zwar für Wachstum und Veränderung, aber auch für Inflexibilität und Starrheit, genau wie ein unnachgiebiger Baum, der unter der Kraft des Windes bricht.

Sowohl in alten als auch in modernen Weisheiten gilt, dass das Gegenmittel gegen Wut darin besteht, freundliche Gedanken und Demut zu pflegen.

Die Flammen der Wut mit Demut zähmen

Die Psychologin und Forscherin Elizabeth Summerell, die Emotionen wie Wut und Aggression untersucht, erklärte gegenüber Epoch Times, dass Wut eine negative Emotion ist, die typischerweise als Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen, Provokationen oder blockierte Ziele auftritt.

Im Jahr 2020 untersuchten Summerell und ihr Team den Einfluss von Demut auf Wut und Aggression.

Die Teilnehmer wurden gebeten, 2 Minuten lang über ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit nachzudenken und darüber zu schreiben, bei dem sie Demut empfunden hatten. Anschließend wurde Wut hervorgerufen, indem sie kurze Beschreibungen von Situationen lesen mussten, die beim Autofahren Wut auslösen können, zum Beispiel wenn jemand beschleunigt, wenn man ihn überholen will, wenn jemand langsam parkt oder den Verkehr aufhält.

Die Ergebnisse zeigten, dass induzierte Demut die Aggression im Vergleich zur neutralen Situation deutlich reduzierte. Demut zähmte also ihre Wut.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Demut mit zunehmender Dankbarkeit und Ehrfurcht zunimmt. Positive Emotionen, die mit Dankbarkeit verbunden sind, wie Empathie machen Menschen weniger aggressiv , genauso wie Demut, die durch Ehrfurcht hervorgerufen wird, Wut reduziert

Während der Umgang mit Wut eine dringend benötigte Lebenskompetenz ist, warnt Summerell davor, dass das Unterdrücken von Wut langfristig negative gesundheitliche Folgen haben und zu passiv-aggressivem Verhalten oder Feindseligkeit führen kann.

Ebenso könne das „Ablassen“ von Wut durch aggressives Verhalten wie das Schlagen eines Boxsacks oder das Zerstören von Gegenständen in Wuträumen die Nervenbahnen stärken, die mit Wut und aggressivem Verhalten in Verbindung stehen, sagte sie. Dies könnte teilweise daran liegen, dass der Ausdruck von Wut das Nervensystem im Kampf-oder-Flucht-Modus hält, was zu einer erhöhten Herzfrequenz, erhöhtem Blutdruck und der Ausschüttung von Stresshormonen in den Blutkreislauf führt.

Neben der Förderung von Demut ist die kognitive Neubewertung eine wirksame Strategie zur Regulierung von Wut, so Summerell. Dabei wird die Art und Weise verändert, wie man über Wut auslösende Situationen denkt und sie interpretiert, indem man sie umdeutet oder alternative Interpretationen in Betracht zieht. Dies hilft, einen Schritt zurückzutreten und die provozierende Situation objektiver aus der Perspektive einer dritten Person zu betrachten.

Anstatt beispielsweise das unhöfliche Verhalten eines Kollegen als persönlichen Angriff zu betrachten, könnte man davon ausgehen, dass die Person aus persönlichen Gründen schlechte Laune hat. Diese Technik hilft Menschen, ihre negativen Denkmuster zu erkennen und in positive umzuwandeln.