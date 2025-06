Seit Jahrhunderten kühlen Menschen ihre Nahrung ohne Strom.

Bei Stromausfall halten moderne Kühl- und Gefrierschränke Lebensmittel einige Stunden bis maximal Tage kalt.

Erdreich und Verdunstung erzielen auch an heißen Sommertagen einstellige oder niedrige zweistellige Temperaturen.

Wie selbstverständlich gehen wir heute zu dem großen, brummenden, kühlenden Gerät in der Küche, um den schnell verderblichen Teil unseres Einkaufes zu verstauen. Doch der Kühlschrank ist eine neuzeitliche Erfindung, die kurz nach ihrer Entwicklung die Lebensmittellagerung revolutionierte – und unsere Lebensweise entscheidend veränderte.

Heute sind wir es gewohnt, dass die elektrischen Geräte 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr unsere Nahrung frisch halten. Sollte jedoch einmal der Strom ausfallen oder kein Kühlgerät zur Verfügung stehen, wird es vielen Menschen angst und bange. Über Jahrhunderte hinweg war das indes kein Grund zur Sorge.

Im Mittelalter waren die Häuser an ihrer sonnenabgewandten, kühleren Nordseite mit Nischen ausgestattet, in denen die Bewohner ihre Lebensmittel bevorzugt aufbewahrten. Dieser nützliche Effekt kam auch Hunderte Jahre später in französischen Häusern zum Einsatz.