Wie Olivenöl das Gehirn fit hält und das Demenzrisiko senkt

In Kürze

Das Risiko, an Demenz zu sterben, sinkt laut Studien, wenn man täglich Olivenöl zu sich nimmt.

Etwas mehr als ein halber Teelöffel pro Tag reicht bereits aus, um positive Effekte für die Gesundheit zu erreichen.

Natives Olivenöl extra und kaltgepresste Sorten von hoher Qualität garantieren, dass der Nährstoffgehalt erhalten bleibt.

Tipps, wie man Olivenöl in vielen Spießen ohne zu erhitzen – und dadurch ohne Nährstoffverlust – genießen kann.

Seit Tausenden von Jahren wird Olivenöl im Mittelmeerraum nicht nur als kulinarisches Grundnahrungsmittel, sondern auch als Symbol für Gesundheit und Langlebigkeit geschätzt. Bereits in der Antike lobten griechische Ärzte wie Hippokrates das „flüssige Gold“ für seine Heilkräfte.

Mittlerweile zeigen auch moderne Forschungen, dass Olivenöl – vor allem natives Olivenöl extra – eine wichtige Rolle beim Schutz des Gehirns bis ins hohe Alter spielen kann.

Gehirn profitiert bereits von geringen Mengen täglich

Eine Langzeitstudie mit mehr als 90.000 Erwachsenen in den USA ergab, dass bereits 7 Gramm – etwas mehr als ein halber Teelöffel – Olivenöl pro Tag positive Auswirkungen auf das Gehirn hat.

So zeigten sich bei Probanden, die täglich Olivenöl zu sich nahmen, ein um 28 Prozent geringeres Risiko, an Demenz zu sterben. Zudem reduzierte die Verwendung von Olivenöl statt Mayonnaise und Margarine das Demenzrisiko um 14 Prozent beziehungsweise 8 Prozent.

Dr. Margarita Mikhaylova, Fachärztin für Neurologie, spezialisiert auf klinische Neurophysiologie und zertifiziert in funktioneller Medizin, nutzt eine olivenölreiche Ernährung als Unterstützung in der Therapie.

„Wenn ich Patienten mit leichtem kognitivem Verfall berate, empfehle ich oft die MIND-Diät (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) “, sagt Dr. Mikhaylova gegenüber Epoch Times.

Dieser Ernährungsplan kombiniert die Mittelmeer- und die DASH-Diät. Sie beruht auf polyphenolreiche Lebensmitteln wie Olivenöl, Blattgemüse, Bohnen, Nüsse und Gemüse, um vor kognitivem Verfall zu schützen, so die Neurologin. Die DASH-Diät steht für „Dietary Approaches to Stop Hypertension“ und konzentriert sich auf Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und fettarme Milchprodukte, um Bluthochdruck zu senken.

Positive Effekte durch Darm-Hirn-Achse

Der regelmäßige Verzehr von Olivenöl wird laut verschiedenen Studien mit einer besseren Gehirnfunktion und einem geringeren Risiko für neurodegenerative Erkrankungen in Verbindung gebracht, insbesondere bei älteren Erwachsenen.

Obwohl Wirkmechanismen noch nicht vollständig geklärt sind, führen Forscher die positiven Effekte vor allem auf den hohen Gehalt von Polyphenolen in Olivenöl zurück. Dies sind natürliche pflanzliche Verbindungen, die oxidativen Stress und Entzündungen entgegenwirken. Oxidativer Stress kann Neuronen schädigen und die Kommunikation zwischen ihnen stören, während Entzündungen den Verlust von Neuronen beschleunigen und Gedächtnisprobleme sowie Schwierigkeiten bei der Bewegungskoordination verschlimmern können.

Untersuchungen zeigen, ein Polyphenol, Hydroxytyrosol, überwindet sogar die Blut-Hirn-Schranke und erreicht das Hirngewebe direkt. Diese Wirkung reduziert die Ansammlung von schädlichen Proteinen im Gehirn, die an neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer beteiligt sind.

Laut Dr. Mikhaylova kann Olivenöl dem Gehirn auch durch die Unterstützung des Darms zugutekommen.

„Wir beginnen gerade zu verstehen, dass die Darmgesundheit und das Darmmikrobiom wichtige Faktoren bei der Entwicklung bestimmter neurodegenerativer Erkrankungen über die Darm-Hirn-Achse sind“, sagte sie.

Natives Olivenöl extra, die höchste deklarierte Güteklasse von Olivenöl, fördere das Wachstum nützlicher Darmbakterien und unterstütze das Immunsystem der Darmschleimhaut, beides fördere eine gesunde Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, erklärte sie. Diese gesunde Kommunikation spielt eine wichtige Rolle für die Gehirnfunktion.

So holen Sie sich die meisten gesundheitlichen Vorteile

Um die gesundheitlichen Vorteile von Olivenöl voll ausschöpfen zu können, kommt es vor allem auf die Qualität und die Verarbeitung an. Die Wahl von nativem Olivenöl extra oder kaltgepresstem Öl von hoher Qualität stellt sicher, dass das Öl bei der Gewinnung weder Hitze noch Chemikalien ausgesetzt war.

Dadurch bleiben die Antioxidantien und gesunden Fette erhalten, die in stärker verarbeiteten Ölen teilweise verloren gehen.

Damit Sie von den Nährstoffen in vollem Umfang profitieren, kommt es auch darauf an, wie Sie das Öl lagern und verwenden.

„Bewahren Sie Olivenöl in dunklen Flaschen auf, fern von Hitze und Licht, und versuchen Sie, es roh oder leicht erhitzt zu verwenden. So kommt man am besten in den vollen Genuss seiner Vorteile“, so Mary Curristin, Ernährungsberaterin bei ART Health Solutions, gegenüber The Epoch Times.

Tipps zum Genießen, ohne Nährstoffe zu verlieren

Curristin empfiehlt, natives Olivenöl extra direkt über Salate und gebratenes Gemüse zu träufeln oder es in Hummus oder andere Dips einzurühren.

Einer ihrer Lieblingssnacks ist, frisch gebackenes Sauerteigbrot mit Olivenöl zu beträufeln.

Aber Curristin hat noch mehr Tipps, wie man Olivenöl täglich genießen kann: Neben Salaten aller Art kann man Olivenöl auch über gegrillten Fisch träufeln, in Getreidebowls oder Nudeln einrühren sowie jegliche Art von Cremesuppen damit verfeinern. Sie empfiehlt es auch zu gerösteten Nüssen zu geben oder es über Avocadotoast zu träufeln, um zu den Mahlzeiten zusätzlich eine schmackhafte Stärkung für das Gehirn zu bekommen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „How Olive Oil Benefits Brain Function“. (redaktionelle Bearbeitung cs)