Dax startet im Plus - Zollstreit flammt wieder auf

Der Dax startete am Montag mit Gewinnen in die neue Woche. Doch der wieder aufgeflammte Handelskonflikt zwischen China und den USA belastete die Stimmung an den Börsen und drückte die Kurse in New York deutlich nach unten.

Frankfurter Börse

Foto: via dts Nachrichtenagentur

Redaktion
Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.435 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent über dem Handelsschluss am Freitag.
An der Spitze der Kursliste rangierten BMW, Continental und Heidelberg Materials, am Ende die Deutsche Telekom, Merck und die Münchener Rück.
„Der Absturz des Dax am Freitag weckt böse Erinnerungen an eine Zeit an der Börse, die die Anleger schon hinter sich wähnten“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

Handelsstreit mit China belastet New Yorker Börse

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA flamme wieder auf und schicke die Kurse in New York in den Keller. „Allerdings war eine Korrektur um zwei bis drei Prozent in den großen Indizes an der Wall Street ohnehin überfällig. Die jetzige Abkühlung der Kurse ist also mehr als gesund.“
In jedem Bullenmarkt gebe es blitzartige Korrekturen, so Stanzl. „Der Unterschied zu einem Bärenmarkt ist, dass die Kurse danach nicht weiter fallen, sondern sich relativ schnell wieder fangen und zu steigen beginnen, neue Rekordkurse inklusive.“
Anleger würden vermutlich wieder den „Taco“-Trade versuchen und in die Schwäche vom Freitag hinein kaufen. „Die Erwartung ist hoch, dass Trump sich mit seinem chinesischen Amtskollegen über kurz oder lang auf die eine oder andere einvernehmliche Lösung beim Handel mit Seltenen Erden einigen wird“, so der Marktexperte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1607 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8615 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,66 US-Dollar; das waren 93 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. (dts/red)

