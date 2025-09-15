Logo Epoch Times

vor 24 Minuten

US-Militärvertreter als Beobachter bei Manöver von Belarus und Russland

vor 2 Stunden

Großbritannien will NATO-Einsatz über Polen mit Kampfflugzeugen unterstützen

vor 2 Stunden

Madrid kündigt Vertrag über Kauf von Raketenwerfern israelischer Bauart auf

vor 4 Stunden

Französische Firma Data4 baut bei Frankfurt Rechenzentrum für zwei Milliarden Euro

vor 4 Stunden

Stellenabbau droht: Bosch will bis 2030 Milliarden sparen

vor 4 Stunden

Brand an Bahnstrecke bei Hannover: Staatsschutz ermittelt

vor 5 Stunden

Rekord: Google-Mutter Alphabet ist erstmals 3 Billionen Dollar wert

vor 5 Stunden

Steinmeier empfängt nach Eklat israelischen Dirigenten Shani

vor 6 Stunden

Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension

vor 6 Stunden

Vance will Folge von Kirk-Podcast moderieren

Logo Epoch Times
Kurs steigt kräftig

Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

Für Elon Musk steht im November ein Aktionärsvotum an, das ihm ein großes neues Aktienpaket bescheren soll. Vorher stimmt der Tesla-Chef schon mal die Börse mit einem Zukauf freundlicher.

top-article-image

Elon Musk lässt den Tesla-Kurs vor einer wichtigen Aktionärsabstimmung mit einem Aktienkauf steigen. (Archivbild)

Foto: Patrick Pleul/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft – und damit den Kurs kräftig steigen lassen. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Die Aktie legte zeitweise um rund sechs Prozent zu.
Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers – und diese Beteiligung ist rund 250 Milliarden Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter (heute X) zu finanzieren.

Für Musk geht es um viel Geld – und Einfluss

Die Tesla-Aktionäre sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion Dollar einbringen – wenn der Börsenwert von Tesla binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen Dollar steigen sollte. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.
Mehr dazu

Fokus auf Robotaxis und Roboter

Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab.
Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos. Beide Bereiche stehen erst am Anfang der Entwicklung, Tesla würde aber auf bereits am Markt aktive Vorreiter treffen. Verwaltungsratschefin Robin Denholm betonte vergangene Woche in Interviews, dass Tesla die Herausforderungen nur mit Musk in der Chefetage meistern könne. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.