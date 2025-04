EZB: So wirkt sich der Zinsentscheid auf Ihr Tagesgeld und die Bauzinsen aus

Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am Donnerstag wieder über die Leitzinsen im Euroraum. Das dürfte Auswirkungen auf Verbraucher haben, die ihr Geld zum Sparen auf einem Tagesgeldkonto angelegt haben oder einen Kredit aufnehmen.

Das wichtigste Anliegen der europäischen Notenbank ist die Preisstabilität. Alle sechs Wochen berät sie darüber, was zu tun ist, um die Inflation auf dem Niveau von zwei Prozent zu halten oder dahin zurückzubringen.

Hauptinstrument dafür sind die Leitzinssätze. Davon setzt die EZB drei fest: den für Sparer wichtigen Einlagenzins, den Hauptrefinanzierungssatz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld bei der EZB leihen können, und den Spitzenrefinanzierungssatz zur kurzfristigen Beschaffung von Geld.

Als wichtigster Leitzins gilt der Einlagenzins. Er liegt aktuell bei 2,50 Prozent. Experten rechnen mit einer Senkung bei der Donnerstags-Sitzung um 0,25 Prozentpunkte.

Sparer bekommen weniger Zinsen

Der Abwärtstrend zeigt sich schon seit einiger Zeit. Und auch zuletzt sind die Zinsen für Tages- und Festgeldkonten weiter gesunken.

Beim Tagesgeld gibt es zwar nach wie vor gute Angebote, allerdings weniger als zuvor: Einige Kreditinstitute boten zuletzt noch Zinsen bis zu 3,5 Prozent, allerdings handelt es sich dabei häufig um Neukundenangebote mit begrenzter Laufzeit.

Andere Banken und Broker geben den Einlagenzins der EZB direkt an ihre Kunden weiter. Sollte der Einlagezins weiter sinken, ist auch dort mit einer Anpassung zu rechnen.

Viele Banken haben Leitzinssenkungen in diesem Jahr bereits vorher in ihre Berechnungen eingepreist, weshalb sich die Konditionen vielerorts bereits verschlechtert haben. Der Mittelwert der Finanzberatung FMH von 138 Kreditinstituten lag am Mittwoch bei 1,47 Prozent.

Bei den Sparkassen und regionalen Genossenschaftsbanken lag der Zins häufig noch deutlich darunter.

Beim Festgeld lag der FMH-Mittelwert für 134 Institute am Mittwoch bei 1,92 Prozent für eine sechsmonatige Laufzeit. Bei zwölf Monaten noch etwas darüber.

Bauzinsen und Kredite

Bei den Bauzinsen ging es in den vergangenen Wochen auf und ab: Der Kurswechsel des Bundes in der Schuldenpolitik inklusive Sondervermögen für die Infrastruktur und mehr Geld für die Rüstung trieb die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen zunächst in die Höhe. Das ließ auch die Bauzinsen steigen, die sich als längerfristige Anlage an den Anleihen orientieren.

Nach Trumps Zollankündigungen sahen sich die Börsen dann mit deutlichen Verlusten konfrontiert, Aktionäre suchten sichere Anlagen und kauften vermehrt Bundesanleihen. Der Kurs der Papiere stieg und die Renditen sanken, erklärte der Darlehensvermittler Dr. Klein. Das wiederum hatte niedrigere Bauzinsen zur Folge. So erklärt Florian Pfaffinger von Dr. Klein:

Es sind bewegte Zeiten, in denen die Bauzinsen eine Volatilität aufweisen, die wir lange nicht gesehen haben“

Ein Blick auf die langfristige Entwicklung zeige jedoch, dass sich der Bauzins im ersten Halbjahr 2025 weiterhin im Korridor zwischen 3,0 und 3,5 Prozent bewege. Der repräsentative Zins bei Dr. Klein lag am Montag bei 3,22 Prozent bei einer zehnjährigen Baufinanzierung.

Die Bauzinsen werden neben dem Leitzins von mehreren Faktoren beeinflusst. Dazu zählen laut Dr. Klein die Rendite der Bundesanleihen, die Konjunktur und die Nachfrage nach Immobilien.

FMH wies den Mittelwert von 51 Bankinstituten mit zuletzt 3,65 Prozent bei einer Baufinanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung aus.

Der Expertenrat des Darlehensvermittlers Dr. Klein erwartet auch mittelfristig weiter schwankende Bauzinsen.

Weitere Zinsschritte

Auf einen festgelegten Zinspfad wollen sich die Notenbanker der EZB bislang nicht festlegen. Sie verwiesen wiederholt auf den „datenbasierten Ansatz“ bei ihren Entscheidungen. Dabei spielen sowohl die Entwicklung der Wirtschaft, als auch die Inflation eine Rolle. (afp/red)