Fall „Airbus" geklärt: USA darf höchste Strafzölle in der Geschichte der WTO erheben

Am Mittwoch ist der Schlichtungsspruch in Sachen "illegale Subventionen Airbus" gefallen. Ergebnis: Die USA darf bis zu 100 Prozent Zölle auf Waren im Wert von 7,5 Milliarden erheben. Vergeltungsmaßnahmen seitens EU werden in Erwägung gezogen.