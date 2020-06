Kryptowährungen: Geschichte, Risiken und Chancen

Das Thema Kryptowährungen ist für die meisten immer noch sehr geheimnisvoll, ebenso wie die Möglichkeiten des Kaufs, Verkaufs und Umtauschs in Papiergeldwährungen.

Trotz ihrer vor allem spekulativen Verwendungen sind virtuelle Währungen jedoch keineswegs nur reine Finanzinstrumente, auch wenn sie dazu verwendet werden können, um Zahlungen durchzuführen, ebenso wie Papiergeld. Das EU-Parlament sprach in seiner Resolution vom 26. Mai 2016 vor allem die Risiken und Chancen virtueller Währungen an. Auf jeden Fall verdeutlichen virtuelle Währungen die gebündelte Stärke der Währung.

Virtuelle Währungen

Es heißt, dass ein gewisser Satoshi Nakamoto die erste und berühmteste Kryptowährung erfand: Bitcoin. Das war im Jahre 2008. Am 31. Oktober desselben Jahres (nur einen Monat nach dem Bankrott der Gebrüder Lehman) verkündete er sein Programm: die Schaffung eines elektronischen Zahlungssystems über ein Peer-to-Peer-Netzwerk, d.h. ein Netzwerksystem, in dem jeder Punkt gleichzeitig Client und Server ist, unter Verwendung der Technologie eines gemeinsamen Registers d.h. einer Blockchain, um die Kopie der Währung zu verhindern.

Am 3. Januar 2009 wurde schließlich der erste „Block“ erschaffen, aus dem sich die Bitcoin-Blockchain entwickeln sollte: der Block wurde, wie man sagt, „geminet“ bzw. errechnet. Der nächste Block hält die erste Bitcoin-Überweisung zwischen Nakamoto und Finney (einem Kryptographieaktivisten) fest. Später wurden weitere Bitcoins errechnet. Sogenannte Miner entschlüsseln den Block, der wiederum eine gewisse Menge an Kryptowährungen erhält, die dann dem Miner als „Preis“ zugesprochen werden.

Dieser Betrag wird alle 4 Jahre halbiert: von anfangs 50 hat sich die Menge auf derzeit 12,5 Bitcoins reduziert. Verschlüsselungen sind nötig, um die Transaktionen zu aktualisieren: die Miner sorgen neben der Ausgabe neuer Bitcoins auch dafür, dass die Echtheit und Regelmäßigkeit jedes Vorgangs garantiert wird (ohne dabei einer zentralen Stelle wie beispielsweise einer Bank zu bedürfen).

Die Ausgabe von neuem „Geld“ ist jedoch begrenzt: die Menge kann 21 Millionen Einheiten nicht überschreiten (und beträgt derzeit rund 17 Millionen Einheiten). Ist die vorgesehene Höchstmenge an Einheiten erreicht, wird die bitqt selbst die nötigen Währungseinheiten erstellen, um die Miner zu belohnen.

Wieviel sind Bitcoins wert?

Konnte man 2010 noch 1309 Bitcoins für einen Dollar kaufen, hat sich das Verhältnis seit 2017 mehr als nur umgekehrt: 1 Bitcoin war zu diesem Zeitpunkt über 10.000 Dollar wert. Anfang 2018 waren es fast 20.000. Dieses astronomische Wachstum wurde auch durch die virtuelle Währung Tether bewirkt, die einen festen Wechselkurs zu am Devisenmarkt gehandelten Papiergeldwährungen aufweist. Er ist eine stabile Währung (die derzeit einzige, der viele nachfolgten), die die größte Schwierigkeit auf besagtem virtuellen Markt ersparen soll: der Umtausch von digitalen Währungen (nicht zu verwechseln mit elektronischem Geld gem. Dir.2009/110/EC und Parlamentsbeschluss No. 385/1991, Art. 114-2 ff.) in Papiergeld.

Allerdings ließ gerade der Tether die Bitcoin-Blase platzen mit einem Kursverlust von über 90 Prozent nach einer Cyber-Attacke im Jahr 2018 mit historischem Raubwert von 530 Millionen Dollar auf der japanischen Plattform Coin Check. In Italien erlitt zur gleichen Zeit die Plattform Bit Grail einen Diebstahl im Wert von über 195 Millionen Dollar.