Vorsicht vor zu hohen Dispozinsen: Banken und Sparkassen verlangen bis zu 18,75 Prozent

Er sieht die Geldinstitute in der Pflicht einen „marktüblichen nachvollziehbaren Zins“ festzulegen: „Für Dispokredite sollte dieser aktuell bei maximal 4 bis 5 Prozent liegen“, so Görner weiter. Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht dagegen „marktgerechte Zinskonditionen“.

Den höchsten Zinssatz verlange die Raiffeisenbank Plankstetten in Bayern: Fürs Überziehen des Girokontos müssten die Kunden 13,75 Prozent bezahlen, gehen sie darüber hinaus würden sogar 18,75 Prozent Überziehungszinsen fällig, heißt es in der Untersuchung weiter.

