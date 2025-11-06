Logo Epoch Times

vor 25 Minuten

Amokfahrt auf Ile d’Oléron: Verletzte außer Lebensgefahr

vor einer Stunde

Oberlandesgericht Dresden: Prozess gegen mutmaßliche NSU-Unterstützerin begonnen

vor einer Stunde

Studie: Mietkosten nach Umzug deutlich höher - vor allem in Städten

vor einer Stunde

Kollision mit Weltraumschrott? China verschiebt Astronauten-Rückkehr

vor 2 Stunden

Räumung von riesigem Drogenlabor in Brandenburg beendet - 12 Container benötigt

vor 2 Stunden

Brasiliens Präsident: Länder müssen Klimaschulden bezahlen

vor 2 Stunden

Starker Preisanstieg bei Seltenen Erden im dritten Quartal

vor 3 Stunden

Bauindustrie: Sondervermögen bringt noch keine neuen Aufträge

vor 3 Stunden

Absturz von Frachtflugzeug in den USA: Zahl der Toten steigt auf 12

vor 3 Stunden

Pariser Metro schafft Papier-Tickets nach 125 Jahren ab

Logo Epoch Times
Langfristige Strategie des Konzerns

Hyundai erweitert Europa-Testcenter in Rüsselsheim

Autos müssen gründlich getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Der koreanische Hyundai-Konzern wächst dafür an einem traditionellen Auto-Standort.

top-article-image

Die neue Semi-Absorber-Kammer ermöglicht Hyundai umfangreiche Autotests in einer technisch definierten Umgebung.

Foto: -/Hyundai/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mit einer Investition von 150 Millionen Euro hat der koreanische Autohersteller Hyundai sein europäisches Testzentrum in Rüsselheim erweitert.
Zu dem nun in Betrieb genommenen „Square Campus“ gehören unter anderem ein Ladelabor, Fahrsimulatoren und eine Semi-Absorber-Kammer, in der unter anderem Geräusche, Frequenzen und Vibrationen getestet werden können.
Mehr dazu

Wachstum statt Insolvenz

Am Forschungs- und Entwicklungsstandort arbeiten laut Firmenangaben inzwischen mehr als 500 Beschäftigte, eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen.

Hyundai prüft seine Europa-Modelle in Rüsselsheim mit modernen Anlagen.

Foto: -/Hyundai/dpa

Während Hyundai Motors mit seinen Marken Hyundai, Kia und Genesis in Rüsselsheim wächst, hat der bei Opel ausgegründete Dienstleister Segula Technologies GmbH Insolvenz angemeldet.
Die Testcenter in Rodgau-Dudenhofen und am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wurden vor wenigen Tagen geschlossen, rund 300 Beschäftigte verlieren ihre Jobs.
Mehr dazu
Die Investition sei ein klares Zeichen des Hyundai-Engagements in der Region und mache die Bedeutung Europas für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens deutlich, sagt Testcenter-Chef Tyrone Johnson.
Der Square Campus werde helfen, den Marktanteil in Europa auszubauen. Hyundai betreibt einen weiteren europäischen Teststandort am Nürburgring. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.