Blackout-Winter? Goldman Sachs Gruppe warnt vor Gasknappheit in Europa

Goldman Sachs warnt vor einem im Winter drohenden Blackout angesichts niedriger Erdgasvorräte in Europa. Im Europäischen Parlament sieht man derweil kaum Anlass zu energiepolitischer Selbstkritik. Stattdessen werden antirussische Verschwörungstheorien verbreitet.

Bereits in der Vorwoche hatte es in mehreren deutschen Städten und Regionen Stromausfälle gegeben. Nicht in jedem Fall waren die Ursachen so schnell geklärt wie in Dresden, wo ein mit Aluminium beschichteter Ballon einen Kurzschluss in einem Umspannwerk verursachte. Der Goldman-Sachs-Gruppe zufolge könnten Ereignisse wie diese im bevorstehenden Winter sogar gehäuft auftreten. Einem Artikel bei „Bloomberg“ zufolge sehen deren Analysten ein umso größeres Risiko, je kälter das Wetter wird.

Goldman Sachs: „LNG-Importe könnten nicht ausreichen“

Der Grund sind die niedrigen Erdgasvorräte, auf die Europa nur noch zurückgreifen könne. Diese seien in die hohen Gaspreise bereits eingepreist, sodass eine Anpassung von Angebot und Nachfrage den angespannten Markt nicht beruhigen würde. Vielmehr müsste Europa mit Asien um Flüssiggaslieferungen konkurrieren, und die Preise könnten infolgedessen noch weiter in die Höhe schnellen.

Selbst wenn die bis zuletzt in Teilen Europas blockierte Pipeline Nordstream 2 bereits zur Verfügung stehe, bestehe, so heißt es in der Notiz, ein „nicht zu vernachlässigendes Risiko“, dass „das nach Europa gelenkte LNG nicht ausreicht, um eine Erschöpfung der Gasvorräte bis zum Ende des Winters zu verhindern“. Dies gelte erst recht, sollte der Winter sowohl in Europa als auch in Asien kalt werden.

Blackout könnte auch Corona-Erholung gefährden

„In einem solchen Fall wäre der einzige Ausgleichsmechanismus ein erheblicher weiterer Anstieg der europäischen Gas- und Strompreise“, heißt es in der Analyse, „der die Notwendigkeit widerspiegelt, die Nachfrage zu zerstören, wobei die Stromnachfrage im Industriesektor durch Stromausfälle gedrosselt würde.“

Die drohende Energiekrise berge nicht nur das Risiko weiterer Stromausfälle in sich, sie könnte auch die Erholung der Volkswirtschaften nach der Coronakrise gefährden.

Wenige Wochen vor dem flächendeckenden Beginn der Heizsaison liegen die Gas- und Kohlereserven deutlich unter dem Normalwert. Auch die Nordseeproduktion bleibt hinter den Erwartungen zurück. Zudem legte erst vor Kurzem ein Brand ein bedeutsames britisch-französisches Unterseekabel für Elektrizität lahm, was auch in Großbritannien für Engpässe sorgt.

Kreml-Verschwörung hinter den leeren Speichern?

Die in den vergangenen Jahren in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas betriebe Politik, das selbst produzierte Stromangebot unter dem Banner der „Energiewende“ zu verknappen, droht die Lage weiter zu verschärfen.

Einen Anlass zur Selbstkritik sieht man in den politischen Entscheidungsetagen jedoch noch nicht. Stattdessen werden im EU-Parlament Verschwörungstheorien laut, die eine Intrige des Kremls hinter den Gasengpässen wittert.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, haben mehrere Dutzend EU-Abgeordnete, unter anderem Michael Gahler (EVP) und Reinhard Bütikofer (Grüne), vor angeblichen „Marktmanipulationen“ des Kremls als vermeintlicher Ursache der hohen Energiepreise gewarnt.

Gazprom habe sich demnach geweigert, Gaslieferungen durch bereits existierende Pipelines zu buchen, und seine eigene Produktion gedrosselt. Die EU-Kommission solle, so hieß es in dem Schreiben, eine Untersuchung einleiten.

EU hat zu spät mit Wiederbefüllung begonnen

Gazprom wies die Vorwürfe zurück. Man erfülle sämtliche Lieferverpflichtungen gegenüber der EU und bemühe sich sogar, den zu erwartenden zusätzlichen Bedarf zu decken, hieß es aus der Chefetage des russischen Energiekonzerns. Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte eine Entspannung auf dem Gasmarkt nach der Inbetriebnahme von Nord Stream 2 in Aussicht.

Der Chef von Gazprom, Alexej Miller, wies auf eine späte Wiederbefüllung der Gasspeicher hin, die vonseiten der EU-Staaten trotz des kalten Winters und Frühjahrs in Angriff genommen worden war. Damals sei mehr Gas verbraucht worden als gewöhnlich – weshalb die Speicher leer seien. Das schlage sich nun auch in höheren Preisen nieder.

