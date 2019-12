Erstmals Beschäftigungsrückgang im Verarbeitenden Gewerbe seit 2010

Die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Oktober 2019 gesunken. In den Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten waren im zehnten Monat des Jahres knapp 5,7 Millionen Personen tätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Die Beschäftigtenzahl nahm gegenüber Oktober 2018 um 9.000 ab (-0,2 Prozent).

Damit gab es im Verarbeitenden Gewerbe erstmals seit Dezember 2010 wieder einen leichten Rückgang der Beschäftigten zum Vorjahresmonat. Die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen war hierbei sehr unterschiedlich.

Am stärksten stieg die Beschäftigtenzahl mit 2,3 Prozent in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen. In der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln erhöhte sich die Beschäftigtenzahl um 1,6 Prozent und in der Herstellung von chemischen Erzeugnissen um 0,2 Prozent.

Einen Beschäftigtenrückgang gab es dagegen insbesondere in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit -2,3 Prozent sowie in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen und in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren mit jeweils -1,1 Prozent.

Die Zahl der im Oktober 2019 geleisteten Arbeitsstunden nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat bei gleicher Zahl von Arbeitstagen um 2,7 Prozent auf 733 Millionen Stunden ab, so die Statistiker. Die Entgelte für die Beschäftigten lagen bei rund 23,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das eine Steigerung um 0,7 Prozent. (dts)

Lesen Sie auch Säureanschlag: Innogy-Manager Günther vermutet Auftraggeber aus seinem beruflichem Umfeld

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder – falls vergriffen – direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es jetzt auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3 Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher ist direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]