Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass Apps, die als lehrreich für Kinder angepriesen werden, möglicherweise nicht so vorteilhaft sind, wie sie scheinen. Kostenlose Bildungs-Apps schnitten teils noch schlechter ab als bezahlte Versionen – bei beiden „spielt“ zudem Ablenkung durch andere Apps eine nicht unbedeutende Rolle.

In jedem App-Store finden Eltern Hunderte von Bildungs-Apps für Kinder, die als pädagogisch wertvoll angepriesen werden – und unzählige kostenlose Spiele, die vom Lernen abhalten. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass auch Erstere möglicherweise nicht so vorteilhaft für Kinder sind, wie sie scheinen.

Forscher um Prof. Jennifer M. Zosh von der Staatlichen Universität von Pennsylvania Brandywine untersuchten einige der am häufigsten heruntergeladenen Lern-Apps für Kinder. Anhand von vier Kriterien bewerteten sie, ob eine App eine qualitativ hochwertige Bildungserfahrung für Kinder bietet.

In der Fachzeitschrift „Journal of Children and Media“ berichten die Forscher ihre Ergebnisse. Die meisten Apps schnitten schlecht ab, wobei kostenlose Apps bei einigen Kriterien noch schlechter waren als ihre kostenpflichtigen Pendants. Außerdem stellen die Forscher fest, dass Apps weder die menschliche Interaktion ersetzen noch das Lernen garantieren sollten.

Beunruhigende Anzahl von vermeintlich pädagogisch wertvollen Bildungs-Apps

Laut einer früheren Studie leben etwa 98 Prozent der Kinder im Alter von acht Jahren und jünger in einem Haushalt mit einer Art von mobilem Gerät, wie einem Smartphone oder Tablet. Während das Anschauen von Videos und kostenlos spielen beliebte Arten sind, wie Kinder (und Erwachsene) ihre Zeit auf diesen Geräten verbringen, sagen die Forscher, dass es auch viele Apps gibt, die nicht nur beliebt sind, sondern auch behaupten, lehrreich zu sein.

Marisa Meyer, Forschungsassistentin an der University of Michigan, erklärte, dass die Idee für die Studie entstand, als sie die am häufigsten heruntergeladenen Apps auf dem Google Play-Store untersuchte.

„Uns fiel eine beunruhigende Anzahl von Apps auf, die an Kinder als ‚pädagogisch‘ vermarktet wurden, ohne dass diese pädagogischen Behauptungen seriös begründet oder überprüft wurden“, sagte Meyer. „Unsere Studie war ein Versuch, ein Schema zu erstellen, das es uns erlaubt, Apps, die als pädagogisch vermarktet werden, zu bewerten. Gleichzeitig sollte es einen Rahmen bieten, um diese Behauptungen zu verifizieren oder zu widerlegen.“

Die vier Säulen des Lernens … und ihre digitalen Ruinen

Für die neue Studie entwickelten die Forscher ein System zur Bewertung von Bildungs-Apps, basierend auf Prof. Zoshs früherer Arbeit. Über Jahrzehnte deckte sie die vier „Säulen“ des Lernens auf. In der aktuellen Studie testeten Prof. Zosh und die anderen Forscher die Apps, die Kinder tatsächlich benutzen, anhand dieser Säulen. Ziel war es, herauszufinden, was die Bildungs-Apps gut machen und wo sie Schwierigkeiten haben, das Lernen von Kleinkindern zu unterstützen.

„Die erste Säule besteht darin, aktives, praxisorientiertes Denken bei den Kindern zu fördern. [Das heißt], sie auffordern, Fragen zu stellen, zu raten, zu bewerten und tiefgründig zu denken, anstatt einfach nur zu tippen oder auf Bildschirmreize zu reagieren“, sagte Zosh. „Die zweite Säule ist, dass es den Kindern hilft, sich auf das eigentliche Lernen einzustellen, anstatt sie mit überwältigenden Soundeffekten, Flash-Werbung und effekthascherischen Belohnungen abzulenken.“

Die dritte Säule, so die Forscher, ist, dass die App relevante und sinnvolle Inhalte enthält, die eine Verbindung des App-basierten Lernens mit der Außenwelt des Nutzers ermöglichen. Die vierte Säule schließlich ist, dass die App Möglichkeiten zur sozialen Interaktion bietet, entweder in Person oder vermittelt durch den Bildschirm.

Foto: iStock / Epoch Times Vier Säulen des Lernens nach Prof. Zosh und Kriterien der Bildungs-Apps.

Für die Studie wurden die 100 besten Lern-Apps für Kinder aus den App-Stores von Google Play und Apple sowie 24 Apps, die von Kindern im Vorschulalter in einer separaten Längsschnitt-Kohortenstudie am häufigsten gespielt wurden, analysiert. Für jede Säule erhielt eine App null (niedrig) bis drei (hoch) Punkte. Weniger als fünf Punkte galten als geringe Qualität.

Nach der Analyse der Daten fanden die Forscher heraus, dass eine Bewertung von „1“ die häufigste Bewertung für alle vier Säulen war. Für die vierte Säule – soziale Interaktion – war die Bewertung „0“ die zweithäufigste. Zudem verloren insbesondere kostenlose Apps Punkte bezüglich Ablenkungen.

Keine Bildungsgewinne ohne Begleitung der Eltern

Den Forschern zufolge besteht die Gefahr, dass diese Bildungs-Apps – entgegen ihrem Versprechen – keine qualitativ hochwertigen Bildungserfahrungen für Kinder bieten. Sie aufgrund dessen aber anderen, vorteilhafte Aktivitäten vorgezogen werden könnten, wie Lesen, körperliche Betätigung oder kreatives Spielen.

Eltern sollten nicht automatisch darauf vertrauen, dass etwas, das in einem App-Store als ‚lehrreich‘ gekennzeichnet ist, auch tatsächlich lehrreich ist“, sagte Prof. Zosh.

„Indem sie gemeinsam mit ihren Kindern […] spielen; mit ihnen über das, was beim Spielen passiert, sprechen; sie darauf hinweisen, was in der realen Welt passiert, das sich auf etwas bezieht, das in einer App gezeigt wird, und Apps auswählen, die die Ablenkung minimieren, können sie die Säulen des Lernens nutzen und erfolgreich durch [die] digitale Kindheit navigieren.“

Meyer fügte hinzu, dass die Studie nicht nur für Eltern von Bedeutung ist. Sowohl App-Entwickler als auch -Stores sollten mit Experten für die Entwicklung von Kindern zusammenarbeiten. Einerseits, um „Apps zu entwickeln, die auf die Art und Weise ausgerichtet sind, wie Kinder am effektivsten lernen“ und andererseits um evidenzbasierte Bewertungen dieser (vermeintlich) pädagogisch wertvollen Apps zu erstellen. (ts)

(Mit Material der Staatlichen Universität von Pennsylvania)

