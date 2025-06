Nach Absage des Stahlriesen ArcelorMittal

Was wird aus dem „grünen Stahl“ in Deutschland?

Die Nachricht vom Rückzug des größten Stahlherstellers in Deutschland von der grünen Stahlproduktion löste Schockwellen in der Industrie aus. Gibt es nun einen Termin für einen Stahlgipfel mit den Größen der Stahlproduktion in Deutschland? Epoch Times fragte bei der Bundesregierung nach.