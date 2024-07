Wegen Transgender-Gesetz: Musk kündigt Umzug von SpaceX-Zentrale nach Texas an

Ein Tesla am 16. Juli 2024 vor der Falcon 9 Booster am Hauptsitz von SpaceX in Hawthorne, Kalifornien,. Elon Musk sagte am 16. Juli, er werde den Hauptsitz von SpaceX und X nach Texas verlegen, nachdem ein kalifornisches Gesetz Schulen daran hinderte, Lehrer zu zwingen, Eltern über Änderungen der Geschlechtsidentität eines Schülers zu informieren. Foto: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images