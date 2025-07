Einkochen oder Einwecken kann eine Vielzahl von Lebensmitteln konserviert werden.

Für die Haltbarkeit sind Hygiene, Einkochzeit- und -temperatur entscheidend.

Fleisch, Hülsenfrüchte und säurearmes Gemüse erfordern beim Einkochen besondere Sorgfalt.

Ein Nervengift kann beim Einkochen bestimmter Lebensmittel entstehen. Wer weiß, worauf zu achten ist, kann es sicher verhindern.

Einkochen – oder auch Einwecken – ist eine einfache und bewährte Methode, um frische Lebensmittel haltbar zu machen. Besonders in den Sommer- und Herbstmonaten, wenn Obst und Gemüse in Hülle und Fülle verfügbar sind, lohnt sich das Einkochen doppelt. So entsteht ganz nebenbei ein kleines Stück Selbstversorgung – und an kalten Wintertagen wärmt ein selbstgemachtes Pflaumenkompott nicht nur den Magen, sondern auch das Herz.