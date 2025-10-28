Eicheln: Alte Waldfrüchte als gesunde Lebensmittel

In Kürze:

Neben der Buche zählt die Eiche zu den am häufigsten vorkommenden Laubbäumen in Deutschland. Mit ihrer mächtigen Krone und der tiefgehenden Pfahlwurzel, mit der sie jedem Sturm standhält, steht die deutsche Eiche sinnbildlich für Kraft und Ausdauer.

Ihre Früchte – die Eicheln – sind vor allem zum Basteln und als natürliches Dekomaterial sehr beliebt. Aus ihnen lassen sich beispielsweise hübsche Türkränze, Mobiles oder kleine Tierfiguren gestalten. Weniger bekannt ist jedoch, dass Eicheln in Notzeiten, etwa während des Zweiten Weltkriegs, auch als wichtiges Nahrungsmittel dienten. Man stellte daraus Brot her oder bereitete Eichelkaffee zu. Damit Eicheln essbar werden, sind allerdings einige Vorbereitungen notwendig.

Eicheln als Nahrungsmittel

Ab September sind Eicheln braun und reif, und man kann sie bei Spaziergängen durch den Wald häufig unter Eichen finden. Für viele Wildtiere – wie Wildschweine, Rehe, Mäuse oder Eichhörnchen – sind sie eine begehrte Nahrungsquelle. Für uns Menschen hingegen schmecken rohe Eicheln sehr bitter und sind ungenießbar. Der Grund dafür ist ihr hoher Gehalt an Gerbstoffen (Tanninen), die Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Bauchkrämpfe und Durchfall verursachen können.

Durch mehrtägiges Wässern und anschließendes Rösten lassen sich die Gerbstoffe leicht entfernen, sodass die Eicheln bekömmlich werden. Zugegeben, diese Arbeitsschritte erfordern etwas Zeit und Geduld – doch ein Blick auf ihre Nährwerte zeigt, dass sich der Aufwand durchaus lohnt. Eicheln enthalten bis zu 40 Prozent lang sättigende Kohlenhydrate, rund 20 Prozent gesunde, überwiegend ungesättigte Fettsäuren und etwa 5 Prozent Eiweiß. Darüber hinaus liefern sie wertvolle B-Vitamine sowie wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Mangan und Kupfer.

Eicheln entbittern und rösten

Nur die bereits zu Boden gefallenen Eicheln sind reif und eignen sich zum Sammeln. Beim Sammeln ist es wichtig darauf zu achten, dass sie keine Wurmlöcher oder andere Beschädigungen aufweisen. Die Eicheln lässt man zunächst zwei Tage trocknen. Schneller geht es, wenn man die Eicheln auf einem Backblech bei 150 Grad etwa 20 Minuten röstet. Danach lassen sich die Eicheln leichter per Hand schälen.

Die geschälten Eicheln nun für mehrere Tage in Wasser legen. Die sich lösenden Gerbstoffe färben das Wasser bräunlich. Daher das Wasser täglich zwei- bis dreimal wechseln, bis es am Ende der Tage klar bleibt, dann sind alle Gerbstoffe ausgewaschen. Die Eicheln werden anschließend im Backofen bei 100 Grad oder im Dörrgerät getrocknet, bevor sie weiterverarbeitet werden.

Vielfältige Zubereitungen von Eicheln in der Küche

In kleine Stücke geschnitten und geröstet, sind die Eicheln ein gesunder Snack für zwischendurch und passen als Topping auf Salate oder Müslis. Werden die getrockneten Kerne vermahlen, ergeben sie ein glutenfreies Mehl, das das Bundeszentrum für Ernährung zum Beispiel zum Backen von Brot und Kuchen, für Bratlinge oder zum Andicken von Soßen empfiehlt

Mit etwas Wasser püriert, kann aus den Eicheln ein gesunder und nussiger Brotaufstrich hergestellt werden. Geröstet und in Schokolade oder unter süße Nussfüllungen gemischt, werden sie zu einer besonderen Zutat für süße Naschereien. Ein besonderer Tipp sind gebrannte Eicheln – ein außergewöhnlicher Genuss mit Waldaroma.

Altbewährt ist auch die Zubereitung als koffeinfreier Kaffee-Ersatz . Die gehackten Kerne werden dafür im Backofen oder in der Pfanne aromatisch geröstet und anschließend in der Kaffeemühle grob vermahlen. Für eine Tasse einen gehäuften Teelöffel mit heißem Wasser aufbrühen, und anschließend durch eine Filtertüte abseihen; dann mit etwas Zimt, Vanille und Kardamom verfeinern. In der Volksheilkunde galt Eichelkaffee stärkend für den gesamten Organismus für junge als auch alte Menschen. Er wurde als Gesundheitstrunk auch bei Gichtknoten, Magenschwäche, schlechter Verdauung und Durchfall eingesetzt.

Darüber hinaus nutzte man Eicheln früher sogar zum Bierbrauen – eine alte Tradition, die heute nur noch unter Hobbybrauern bekannt ist.