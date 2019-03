Heute Abend im TV und Livestream: „Aktenzeichen XY … ungelöst“ fragt: Wo ist Rebecca (15) aus Berlin? – Leiter der Mordkommission live im Studio

Ein 15-jähriges Mädchen aus Berlin ist seit zwei Wochen spurlos verschwunden. Ihr Schwager steht unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden der Schülerin zu tun zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Doch die Polizei steht vor einem Rätsel. Mehr als Indizien hat sie wohl nicht, weswegen die Behörde jetzt über den Sender ZDF an die breite Öffentlichkeit geht: „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wird am Mittwoch, 6. März, um 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Eine Wiederholung der Sendung erfolgt um 23.15 Uhr in ZDF Neo und um 1.40 Uhr in der Nacht im ZDF.

Die 15-Jährige verschwand am Morgen des 18. Februar, möglichweise auf dem Schulweg. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass Rebecca ermordet worden ist. Ihr Schwager wurde unter dringendem Tatverdacht des Totschlags festgenommen. Die Familie glaubt an seine Unschuld.

Nach Angaben von „ntv“ wird der Leiter der 3. Mordkommission, Michael Hoffmann, im ZDF-Studio anwesend sein. Dies habe ein Polizeisprecher bestätigt. (sm)