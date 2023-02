Bergungsarbeit beginnt: USA geben mehr Details über Chinas Ballon bekannt

Matrosen der Explosive Ordnance Disposal Group 2 bergen am 5. Februar 2023 vor der Küste von Myrtle Beach, South Carolina, Teile der Überreste des chinesischen Spionageballons. Dieser war zuvor von einem F-22-Kampfflugzeug des U.S. Northern Command abgeschossen worden. Foto: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson/U.S. Navy via Getty Images