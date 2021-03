China ändert Wahlrecht in Hongkong: Peking nimmt sich Vetorecht über alle Kandidaten

Rote Fahnen flattern im Wind in der Nähe der Großen Halle, wo der jährliche Volkskongress in Peking stattfindet. Foto: Feng Li/Getty Images

Der chinesische Volkskongress hat am Donnerstag eine Änderung des Wahlrechts in Hongkong in die Wege geleitet, die Peking die Kontrolle über die Abgeordneten verschaffen soll. Dadurch wird die Demokratie und Freiheit der ehemaligen Kolonie noch mehr beschränkt.

Die rund 3000 regime-treuen Mitglieder des Volkskongresses billigten fast einstimmig einen „Entwurf zur Verbesserung des Wahlsystems“ in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Die Wahlrechtsänderung soll Peking unter anderem Vetorechte über Abgeordneten-Kandidaten gewähren, die sich in Hongkong zur Abstimmung stellen.

China treibt die Änderung des Wahlrechts in der Sonderverwaltungszone voran, um die Wahlen dort künftig vollständig lenken zu können. Die Regierungsgewalt der Stadt solle „fest in die Hände von Kräften gelegt werden, die patriotisch sind und Hongkong lieben“, sagte der Parlamentssprecher Wang Chen.

Die EU und die USA sehen in der Änderung des Wahlrechts eine eklatante Verletzung der Autonomierechte Hongkongs. Kritiker werfen der chinesischen Führung vor, den Demokratieabbau in Hongkong nach dem umstrittenen Sicherheitsgesetz weiter voranzutreiben.

Die chinesische Führung hatte bereits mit der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes für die Sonderverwaltungszone im vergangenen Jahr den Druck auf Regierungsgegner in Hongkong deutlich erhöht. Das Gesetz erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen sollen.

Das Gesetz bedeutet den bislang schwersten Eingriff in die Autonomierechte Hongkongs. Bei der Übergabe der britischen Kronkolonie 1997 an China wurden die Autonomierechte für 50 Jahre festgeschriebenen. Nach 23 Jahren gilt das Versprechen von Peking an Großbritannien bereits nicht mehr.

Der Volkskongress tagt einmal jährlich, für gewöhnlich im März, in Peking. Am Donnerstag schließt die einwöchige Tagung mit einheitlicher Zustimmung zu allen Regierungsplänen. Der Volkskongress in China bleibt immer den kommunistischen Machthabern treu und ist nicht mit einem westlichen Parlament vergleichbar. Daher wird es von den Chinesen gerne als „Gummi-Stempel“ bezeichnet. (afp/aa)

