Peking fordert das Weiße Haus auf, nach den Regeln der KP Chinas zu spielen

Der chinesische Diplomat Yang Jiechi sagte in einer Rede, dass die USA keine „rote Linie“ überschreiten sollten. Das bedeutet vor allem, sich nicht mehr dort einzumischen, was China als seine inneren Angelegenheiten betrachtet: Themen rund um Taiwan, Hongkong, Tibet und die Region Xinjiang.

Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi warnte die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden in einer halbstündigen Rede am Abend des 1. Februar davor, die „rote Linie“ Pekings zu überschreiten.

„Die Vereinigten Staaten sollten aufhören, sich in die Angelegenheiten von Hongkong, Tibet und Xinjiang einzumischen“, sagte Yang und bezeichnete die Angelegenheiten der drei Regionen als Chinas „innere Angelegenheiten“.

Yang nahm an einer virtuellen Konferenz teil, die von der in New York ansässigen gemeinnützigen Organisation des nationalen Komitees für die Beziehungen zwischen den USA und China veranstaltet wurde.

Die drei Regionen „stellen eine rote Linie dar, die nicht überschritten werden darf“, sagte er in seiner Rede. „Jede Überschreitung würde am Ende die Beziehungen zwischen China und den USA und die eigenen Interessen der Vereinigten Staaten schaden“, fügte er hinzu.

Er warnte die USA, sich bezüglich Taiwan „streng an das Ein-China-Prinzip“ zu halten.

Yang forderte die Biden-Administration in seiner Rede auf, die Beziehungen zwischen China und den USA auf einen „berechenbaren und konstruktiven Entwicklungspfad“ zurückzuführen.

Er nannte Bereiche, in denen die beiden Länder seiner Meinung nach zusammenarbeiten könnten, darunter Drogenkontrolle und Cybersicherheit.

Laut einem Bericht der US-amerikanischen Kommission zur Überprüfung von Wirtschaft und Sicherheit (U.S.-China Economic and Security Review Commission) aus dem Jahr 2018 ist China die größte Quelle für illegales Fentanyl und fentanylähnliche Substanzen in den Vereinigten Staaten.

Nach Angaben des US-amerikanischen Nationalen Instituts für Drogenmissbrauch (National Institute on Drug Abuse) gab es im Jahr 2019 in den USA 70.630 Todesfälle durch eine Überdosis; die Mehrheit der Todesfälle stand im Zusammenhang mit dem Konsum von Fentanyl.

Fentanyl ist 100-mal stärker als Morphin und 50-mal stärker als Heroin. Bereits zwei Milligramm sind für die meisten Menschen tödlich.

Im Jahr 2020 haben die USA mehrere chinesische Staatsangehörige und ein chinesisches Unternehmen wegen des Handels mit Fentanyl sanktioniert.

Die Regierung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump konfrontierte Peking mit seinen Menschenrechtsverletzungen gegen Falun Gong-Anhänger, Hongkonger, muslimische Minderheiten, Tibeter und Uiguren, indem sie Visabeschränkungen und Sanktionen gegen Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) verhängte, die für den Missbrauch verantwortlich sind.

Darüber hinaus bezeichnete der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo die Verfolgung der Uiguren und anderer mehrheitlich muslimischer ethnischer Minderheiten durch die KPC am 19. Januar als Völkermord und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“.

Jacob Gunter, leitender Politik- und Kommunikationsmanager bei der Handelskammer der Europäischen Union in China, zog auf Twitter sein Resümee der Rede Yangs.

I'll save you the 28 minutes of spotty video and summarize Yang Jiechi's speech here: "Trump bad, it's all his/your fault, and let's just go back to the 2015 status quo."

