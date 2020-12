Leitartikel: In dieser kritischen Zeit sollte Präsident Trump Maßnahmen ergreifen

Die Präsidentschaftswahl 2020 ist anders als jede andere zuvor und erfordert noch nie dagewesene Maßnahmen, um sie zu beschützen, ebenso wie unsere Republik und unsere Zukunft.

Der Grad und das Ausmaß des Wahlbetrugs waren beispiellos. In den Swing States hatte Präsident Donald Trump in der Wahlnacht einen großen Vorsprung. Dann, spät in der Nacht, wurde die Auszählung gestoppt, während Wahlbeobachter hinauskomplimentiert wurden. Und dann gab es riesige, statistisch unmögliche Stimmenverluste, die Joe Biden die Führung gaben.

Dieses Muster, das nur in den Bundesstaaten auftrat, in denen Biden die Ergebnisse umkehren musste, deutet auf einen koordinierten Versuch hin, die Wahl zu stehlen. Bei früheren Wahlen war so etwas nicht aufgetreten.

Bei diesem Versuch spielte wahrscheinlich die Manipulation der Wahl durch Dominion Voting Systems eine Rolle. Laut einer forensischen Untersuchung seiner Maschinen und Software in Michigan, „ist das Dominion Voting System absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern entworfen, um systemischen Betrug zu ermöglichen und Wahlergebnisse zu beeinflussen.“

Darüber hinaus haben tausend eidesstattlichen Erklärungen verschiedene Formen Wahlunregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung bezeugt.

Es gibt Berichte – die noch bestätigt werden müssen – über ausländische Einflussnahme, um unsere Wahl zu untergraben.

Laut Präsident Trump stehe unser Wahlsystem unter „koordiniertem Angriff und [einer] Belagerung“.

Als Folge dessen ist unsere Regierungsform in Gefahr. Wenn eine Wahl durch unehrliche Mittel gewonnen werden kann, wie sie 2020 zum Einsatz kamen, kann man davon ausgehen, dass die nächste Wahl in der gleichen Weise entschieden wird. Das amerikanische Volk wird sein Recht zu wählen verlieren.

Wenn es eine koordinierte Anstrengung gab, um die Wahl zu stehlen, kommen diese Aktionen einer Staatsgefährdung gleich.

Wenn es in den Vereinigten Staaten tatsächlich zu einer Ein-Parteien-Herrschaft kommt, dann können gesetzliche Änderungen unser System grundlegend verändern.

Die Demokraten haben davon gesprochen, das Wahlmännerkollegium abzuschaffen, um sicherzustellen, dass die überwiegend demokratischen Großstädte den Präsidenten wählen. Zudem wollen sie die Richter des Obersten Gerichtshofs aufstocken, um sicherzustellen, dass von den Demokraten ernannte Richter die Mehrheit haben.

Aber so ernst diese Bedrohungen für unsere Republik auch sind, sie treffen nicht den Kern dessen, was auf dem Spiel steht.

An der Wurzel geht es bei der aktuellen Gefahr nicht darum, ob Biden oder Trump gewinnt. Es geht nicht um die demokratische oder die republikanische Partei.

Die Vereinigten Staaten stehen einer bösen Macht gegenüber, die unser Land zerstören will und in der Tat alles Gute in der Menschheit vernichten will.

Diese Wahl ist der Höhepunkt des Kampfes zwischen Freiheit und Kommunismus, zwischen Gut und Böse.

Mit dem Fall der kommunistischen Regime in der Sowjetunion und in Osteuropa entspannten sich die Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt und dachten, die kommunistische Bedrohung sei vorüber. Aber der Kommunismus hat nie geschlafen. Die Globalisierung hat ihn gestärkt und die Vereinigten Staaten geschwächt.

Gut und Böse können keine Kompromisse eingehen. Sie sind wie Feuer und Eis. Dem Bösen nachzugeben, ermutigt es nur. Der Sieg des Kommunismus bei dieser Wahl würde eine Niederlage für die Freiheit überall bedeuten. Die Menschheit würde in eine lange, dunkle Nacht gestürzt werden.

Am 5. Dezember in Georgia sagte Trump über diejenigen, die die Wahl stehlen wollen:

Diese Leute wollen weiter gehen als der Sozialismus, sie wollen in eine kommunistische Regierungsform eingehen, daran habe ich keinen Zweifel.“

Wie werden die Vereinigten Staaten verteidigt werden? Lokale Beamte sind oftmals in die Korruption der Wahl verstrickt. Richter halten sich aufgrund der Doktrin der Gewaltenteilung zurück, den Staaten zu sagen, wie sie ihre Wahlen durchführen sollen. Der US-Kongress hat nichts zu sagen, es sei denn, das Electoral College liefert keinen Sieger.

Trumps Bestimmung ist es, diese Lücke zu füllen. Er hat einen Eid geschworen, die US-Verfassung zu verteidigen, und er hat die präsidialen Befugnisse, um dies zu tun.

Trump sollte diese Befugnisse als Präsident nutzen, um die Zukunft unserer Republik zu sichern und diejenigen zu verhaften, die sich verschworen haben, die Menschen durch Wahlbetrug ihrer Rechte zu berauben. Der Insurrection Act ermöglicht es Trump, das Militär einzusetzen, um die wichtigsten Wahlunterlagen in umstrittenen Staaten zu beschlagnahmen und eine transparente, genaue Abrechnung der Wahl zu liefern.

Unser System befindet sich in einer Krise. Trump soll handeln, um die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen.

Indem er die Bücher öffnet, kann Ehrlichkeit den Betrug besiegen. Die Wünsche der Mehrheit des Volkes werden verwirklicht und der vom Kommunismus angestrebte Sieg wird vereitelt.

Zuerst erschienen als Editorial in The Epoch Times USA Editon mit dem Titel: Editorial: At This Critical Time, President Trump Should Take Action. (Deutsche Bearbeitung rls)