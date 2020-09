Klassik des Tages: Scotland the Brave

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Scotland the Brave (in schottischem Gälisch Alba an Aigh) ist eine der drei inoffiziellen Nationalhymnen von Schottland. Diese Parade aus Pipes & Drums marschierten mit Scotland the brave durch Ballater in Royal Deeside, Schottland, um die Ballater Highland Games 2018 zu eröffnen.

Die Parade leitete Drum Major Ian Esson. Die Bands: Ballater & District Pipe Band, Towie Pipe Band, Ellon & District RBL Pipe Band, Kintore Pipe Band und Dalhousie Pipe Band aus der Schweiz (zwei weitere sind noch unbestätigt).

Weitere Drum Majors: Bert Summers, Bill Barclay, Derek Dean, Roland Stewart, Robert Brownfield, Fiona Glennie.



Schottland hat an sich keine eigene Nationalhymne. Scotland the Brave, basiert auf einer traditionellen Melodie mit Texten von Cliff Hanley aus den 1950er Jahren. Die Melodie der Pipes ist einige Jahrhunderte alt und gilt als traditionelles schottisches Volksgut.