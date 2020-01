Golden Globes-Moderator schockt Hollywood-Stars: „All ihr Perversen” – „Ihr wisst nichts über die echte Welt”

Am Sonntag fand in Los Angeles die 77. Verleihung der Golden Globes statt. Moderiert wurde die Gala zum fünften Mal von Ricky Gervais. Wie jedes Jahr schockte der britische Komiker die anwesenden Superstars mit fiesen Witzen.

Gleich zu Beginn seiner Eröffnungsrede betonte Gervais, an diesem Abend kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihm sei „alles egal“, denn sein diesjähriger Auftritt als Moderator bei den Golden Globes könnte sein letzter sein.

„In diesem Raum sind einige der wichtigsten Fernseh- und Filmleute der Welt. Leute aus allen Bereichen. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie haben alle Angst vor Ronan Farrow. Er ist hinter ihnen her“, sagte Gervais ins Publikum. Ronan Farrow hatte den Skandal um Harvey Weinstein aufgedeckt und ins Rollen gebracht.

„Apropos all ihr Perversen,“ fuhr Gervais fort. „Es war ein großes Jahr für Pädophilen-Filme: ‚Surviving R. Kelly‘, ‚Leaving Neverland‘, ‚The Two Popes'“, sagte Gervais zu Filmen über R. Kelly, Michael Jackson und die katholische Kirche. Als einige der Anwesenden darüber das Gesicht verzogen, sagte der Brite: „Haltet den Mund! Ist mir egal.“

Zur Serie „Morning Show“, die beim Streamingdienst Apple+ läuft, bemerkte Gervais: „Ein fantastisches Drama darüber, wie wichtig es ist, Würde zu bewahren und das Richtige zu tun – gemacht von einer Firma, die in China Ausbeuterbetriebe betreibt.“ Apple-Vorstandschef Tim Cook war ebenfalls im Saal und wahrte ein ruhiges Gesicht.

Dann kritisierte Gervais die Schauspieler. Die Stars arbeiteten für Konzerne wie Apple, Amazon und Walt Disney, während sie in Reden auf sozialen Wandel pochten. „Die Unternehmen, für die ihr arbeitet: Apple, Amazon, Disney… Wenn ISIS einen eigenen Streamingdienst starten würde, würdet ihr euren Agenten anrufen“, so der Comedian.

Dann sagte er vor den berühmtesten Leuten in Hollywood: „Ihr seid in keiner Position, die Öffentlichkeit über irgendetwas zu belehren.“

Ihr wisst nichts über die echte Welt. Die meisten von euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg. Wenn ihr also gewinnt, kommt hoch, nehmt euren Preis an, dankt eurem Agenten und eurem Gott und verpisst euch.“

Gervais Auftritt sorgte auch für ein Meme von Tom Hanks. Der Schauspieler reagierte sichtlich genervt auf Gervais Witze. Das Foto ging im Netz viral.

I would like to thank Tom Hanks for providing this brand-new meme for 2020 #GoldenGlobes pic.twitter.com/2frzvP2baQ — Ashley Carter (@AshleyLCarter1) January 6, 2020

Gervais machte auch Witze über Jeffrey Epstein. Dabei sprach er über seine eigene Netflix-Serie: „After Life“. In dem Format denkt Gervais Charakter darüber nach, sich das Leben zu nehmen, tut es dann aber noch nicht. „Am Ende hat er sich also offensichtlich nicht umgebracht. Genau wie Jeffrey Epstein,“ so Gervais.

Damit spielte er auf die verschiedenen Theorien über den Suizid des US-Geschäftsmannes an. Epstein wurde 2019 als Sexualstraftäter verhaftet. Das Publikum stöhnte über diesen Spruch. Gervais sagte nur: „Halt die Klappe! Ich weiß, er ist euer Freund, aber das ist mir egal“.

Ricky Gervais just made an Epstein didn't kill himself joke The audience at the Golden Globes groaned Ricky Gervais: "Shut up, I don't care. I know he was your friend." — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 6, 2020

Gervais ist für seine bissigen Moderationen der von Hollywoods ausländischen Filmjournalisten ausgerichteten Gala berühmt. Er leitete am Sonntag den Abend ein mit: „Zum Glück kann die Hollywood Foreign Press Association kaum Englisch und sie haben keine Ahnung, was Twitter ist.“

(so/dpa)

