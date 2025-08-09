Ein Toter bei Gas-Unfall in Münchner Kleingartenanlage

Bei dem Gas-Unfall in einem Schrebergarten im Münchner Norden ist ein 41 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Außerdem gebe es einen schwer verletzten 50-Jährigen und vier weitere Leichtverletzte, teilte die Polizei am Abend mit. Die leichter Verletzten sind zwischen 26 und 58 Jahre alt.

Die genaue Ursache sei noch unklar, vor Ort habe sich jedoch ein Generator befinden, der Kohlenmonoxid ausstoße.

Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums München bei einer privaten Feier mit sieben Personen. Mittlerweile bestehe keine Gefahr mehr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dpa/red)