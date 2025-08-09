Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Bis 37 Grad und steigendes Gewitter-Risiko kommende Woche

vor 2 Stunden

Post-Mitarbeiter radeln zum Weihnachtsmann nach Lappland

vor 3 Stunden

Londoner Polizei: Über 360 Festnahmen bei Protest für verbotene pro-palästinensische Gruppe

vor 3 Stunden

Union zerstritten wegen Kurswechsel in der Israel-Politik – Kanzleramt: Grundlinien bleiben unverändert

vor 3 Stunden

Verhandlungen gegen Plastikmüll geraten ins Stocken

vor 3 Stunden

Vier Astronauten von Weltraumstation ISS zur Erde zurückgekehrt

vor 4 Stunden

Mitgliederzahl der Linkspartei erreicht neuen Rekord

vor 4 Stunden

Tödlicher Unfall bei Nordstemmen

vor 4 Stunden

Mutter verweigerte Aufzucht: Zoo Leipzig schläfert drei Tigerjunge ein

vor 5 Stunden

Tausende strömen zum früheren Wohnort des „Drachenlords“

Logo Epoch Times
Unfall in Kleingartenanlage

Ein Toter bei Gas-Unfall in Münchner Kleingartenanlage

In einer Kleingarten-Anlage in München werden mehrere Menschen wohl bei einem Gasaustritt schwer verletzt. Das genaue Ausmaß ist laut Polizei noch unklar.

top-article-image

Unter den Verletzten sind laut Polizei auch Schwerverletzte (Symbolbild).

Foto: Katharina Redanz/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei dem Gas-Unfall in einem Schrebergarten im Münchner Norden ist ein 41 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Außerdem gebe es einen schwer verletzten 50-Jährigen und vier weitere Leichtverletzte, teilte die Polizei am Abend mit. Die leichter Verletzten sind zwischen 26 und 58 Jahre alt.
Die genaue Ursache sei noch unklar, vor Ort habe sich jedoch ein Generator befinden, der Kohlenmonoxid ausstoße.
Der Vorfall ereignete sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums München bei einer privaten Feier mit sieben Personen. Mittlerweile bestehe keine Gefahr mehr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.  (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.