Löst DesertGreener das Wasserproblem – oder nur Ihr Geld auf?

In Kürze:

DesertGreener: Das Unternehmen hat ein vielversprechendes Konzept zur Meerwasseraufbereitung entwickelt.

Anerkannt: Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut.

Finanziert wird dies durch ein Krypto-Empfehlungsmarketing.

Warnung: Mehrere Unstimmigkeiten lassen eine Investitionsfalle vermuten.

Die Menschheit hat ein elementares Problem: den zunehmenden Wassermangel. Dabei ist Wasser lebensnotwendig.

97,5 Prozent der gesamten Wasservorräte unseres Planeten liegen als Meer- oder Salzwasser vor. Nur 2,5 Prozent der Wasservorräte der Erde sind in Form von Süßwasser vorhanden.

zur Verfügung . Dieser kleine Teil ist das Oberflächenwasser in Seen und Flüssen. Doch selbst davon ist für uns nur wenig wirklich zugänglich. Rund 70 Prozent des Süßwassers sind als Eis in Gletschern und Polkappen gebunden, weitere rund 30 Prozent lagern als Grundwasser tief unter der Erde – und nur ein Teil davon ist für uns durch Brunnen erreichbar. Den über 8 Milliarden Menschen, aber auch Landtieren und Pflanzen stehen lediglich 1,2 Prozent aller Süßwasservorräte direkt. Dieser kleine Teil ist das

An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen. Marketing-Cookies zustimmen

Innovatives Konzept aus Österreich

Den Süßwassermangel konnten die inzwischen rund 22.000 existierenden Meerwasserentsalzungsanlagen in aller Welt nur bedingt mindern. Noch immer leiden laut UN rund 2,2 Milliarden Menschen unter mangelndem Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Seawater BV GmbH Das österreichische Unternehmenmit Sitz in Wien hat mit der DesertGreener-Technologie laut seiner Website „eine Lösung, die dazu beitragen kann, die Wasserknappheit weltweit zu bewältigen“. Diese Technologie der Meerwasseraufbereitung soll effektiver sein als alle bisherigen Entsalzungsanlagen.

Bei der Anlage lenken zahlreiche Spiegel das Sonnenlicht auf einen Meerwasserbehälter. Integrierte Solarzellen wandeln 20 Prozent des Sonnenlichts in elektrische Energie um. Die restliche Energie in Form von Wärme lässt das Wasser verdampfen. Durch ein Kreislaufverfahren soll die Wärmeenergie effizient genutzt werden.

DesertGreener stellt seine patentierte Technologie am 27. April in Berlin vor. Foto: mf/Epoch Times

Der Unternehmensgründer und -chef Carl Albrecht Waldstein schilderte Epoch Times das Potenzial seines Konzepts im Vergleich zu bisherigen Entsalzungsanlagen auf der Basis von Umkehrosmose: „Während die neuesten Technologien der Umkehrosmose maximal 7 Prozent des Meerwassers in Destillat umwandeln, gelingt dies mit dem DesertGreener-System zu 90 Prozent.“

Auf Anfrage der Epoch Times bestätigte das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Stuttgart die Zusammenarbeit mit DesertGreener. Das IBP teilte mit, dass „die prinzipielle Funktion des ursprünglichen Anlagenkonzepts einer direkten solaren Wasserentsalzung geprüft und nachgewiesen“ wurde.

Keine EU-Förderung

Damit Waldstein sein ambitioniertes Projekt in die Tat umsetzen kann, ist Geld notwendig. Auf unsere Anfrage hin teilte das Unternehmen mit, dass es zunächst mehrere Förderanträge bei der Europäischen Union eingereicht hatte. „Trotz etlicher Ansuchen durch erfahrene Förderungsexperten wurden alle Förderungsansuchen abgelehnt“, schilderte Waldstein. Der inoffiziell kolportierte Grund sei: „Wir stören zu viele Große.“ Ob tatsächlich Anträge auf EU-Fördergelder gestellt wurden, wurde seitens der Redaktion nicht geprüft.

Bei einer Unternehmenspräsentation Ende April 2025 in Berlin verwies Waldstein dazu auf die anwesende Jutta Rabe-Suttinger. Sie bezeichnet sich als Profi im Einreichen von EU-Förderanträgen. Nachdem die zuständige EU-Behörde alle Anträge für DesertGreener abgelehnt hatte, fragte sie dort nach.

Das Projekt wäre laut Rabe-Suttinger auch aufgrund der positiven Umweltbilanz prädestiniert für die EU. Die EU-Behörde habe jedoch geantwortet: „Das trauen wir denen nicht zu. DesertGreener ist ein zu kleines Unternehmen, das das nicht schaffen würde. Die sehen ein so großes Potenzial in dem Projekt, dass sie es nur fördern würden, wenn ein großes Unternehmen dahinterstehen würde“, sagte sie.

Eigene Finanzierung durch DGRX-Token

Deswegen entschied sich Waldstein dafür, das Projekt mit einem eigenen Finanzierungskonzept aufzubauen – mithilfe privater Geldgeber. Diese können das Projekt fördern, indem sie sogenannte DGRX-Token kaufen, eine von der DGRX Sales GmbH geschaffene Kryptowährung. Dieses Unternehmen aus Innsbruck ist wiederum eine 100-prozentige Tochter der KLIMATES AG mit Sitz in der Schweiz.

Dazu bietet DesertGreener insgesamt 1 Milliarde dieser Token zu aktuell je 0,10 Euro an. Das Unternehmen leitet dies von dem Firmen- beziehungsweise Technologiewert von rund 400 Millionen Euro ab, den die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC mithilfe eines Gutachtens aus dem Jahr 2021 ermittelt haben soll. Laut der Präsentation im April sieht DesertGreener davon 24 Prozent, also 100 Millionen Euro, für den Tokenverkauf vor.

Das Unternehmen lockt Interessenten vorwiegend mit dem Argument zum Tokenkauf, dass dieser in Zukunft deutlich im Wert steigen werde. Kursentwicklungen von mittelfristig 3 bis 5 Euro oder mehr sollen möglich sein.

Dieser Kursanstieg gehe einher mit der angeblich hohen Nachfrage nach der Entsalzungsanlage, was das Unternehmen immer wieder betont. Waldstein und seine Kollegen präsentierten hierzu eine Weltkarte mit den Ländern, mit denen DesertGreener in verschiedenen Verhandlungs- oder Kooperationsstufen stehen soll. Die ersten Pilotanlagen sollen unter anderem auf der kanarischen Insel Gran Canaria und auf Zypern entstehen – nach Einschätzung der Firma noch in diesem Jahr.

Eine Firmenpräsentation von DesertGreener am 27. April in Berlin. Foto: mf/Epoch Times

Zudem prognostizierte Martin Mayer, Manager für internationale Beziehungen, dass der Firmenwert von DesertGreener von 400 Millionen Euro je nach Szenario bis 2030 auf bis zu 209 Milliarden Euro ansteigen könne. Dabei verglich ein Firmenvertreter während der Präsentation im April DesertGreeners Potenzial mit den Entwicklungen der Konzerne Amazon und Tesla.

Einbahnstraße DGRX-Token?

Für den Vertrieb der DGRX-Token ist der führende Vertriebsmanager der DGRX Sales GmbH, Thomas Pfeifer, zuständig. Pfeifer erklärte in Berlin, dass der Token ein internes Zahlungsmittel für eigene Produkte sei. Damit die Geldgeber aber künftig Produkte erwerben können, müssen sie zunächst Token in NFTs (nicht austauschbare digitale Zertifikate) umtauschen. Der NFT befindet sich allerdings noch im Genehmigungsverfahren, wie das Unternehmen bei der Präsentation dezent auf einer Folie angab.

Das Problem: Es gibt kurz- und mittelfristig keine Exitstrategie. Das bedeutet, die Geldgeber können die NFTs und Token aktuell nicht wieder in Euro zurücktauschen, wenn sie das Projekt nicht mehr unterstützen wollen.

Allerdings verspricht das Unternehmen, dass ein Umtausch der hauseigenen Kryptowährung in Euro dann möglich sein wird, wenn der Token an mehrere Kryptobörsen geht. Diese Tokenlistung ist geplant, sobald DesertGreener 380 Millionen Token verkauft hat. Mit Stand Ende April haben 5.905 Geldgeber rund 68,7 Millionen Token erworben, also erst 18 Prozent der Zielmarke. Das entspricht einem Gesamtinvestment von 6,87 Millionen Euro.

Auf die Frage der Epoch Times, wann die Marke von 380 Millionen verkauften Token erreicht sein wird, antwortete Pfeifer, dass dies nach derzeitiger Schätzung Mitte 2026 sein wird.

Pfeifer gab jedoch auf Anfrage der Redaktion zu bedenken, dass die Geldgeber mit Beginn des Börsengangs zunächst von einer Tokensperre betroffen sein werden. Es bestehe die Gefahr eines zu frühen Abverkaufs und darauffolgenden Kurssturzes. Daher wird der Tokeninhaber an den Börsen pro Monat nur maximal 10 Prozent seiner Token verkaufen können.

Hierbei ist das Risiko zu erwähnen, dass DesertGreener in den kommenden Jahren weniger als 380 Millionen Token verkauft. Dann erfolgen keine Börsengänge und die Tokenbesitzer haben keine Möglichkeit, diese wieder in Euro umzutauschen.

MLM-Vertrieb – mit oder ohne Produkte?

Die Interessenten können die Token in Form verschiedener Tokenpakete im Wert von 25 Euro (250 DGRX) bis 50.000 Euro (550.000 DGRX) kaufen

Das Unternehmen bietet Geldgebern zwei Verdienstmöglichkeiten: die mögliche Wertsteigerung des Tokens und ein Empfehlungsmarketing (Multi-Level-Marketing oder MLM). Mit Letzterem will die Firma die Tokeninhaber mit Bonusprozenten motivieren, weitere Geldgeber ins Boot zu holen.

Doch welche Produkte bietet DesertGreener an? In Deutschland und in Österreich sind MLM-Systeme, bei denen keine Produkte zu erwerben sind, illegal. Diese werden auch Schneeball- oder Pyramidensysteme genannt. Auf der Website behandelt das Unternehmen selbst die Frage, welche Produkte die DesertGreener-Technologie liefert. Die Meerwasserentsalzungsanlage soll neben destilliertem Wasser auch verschiedene Mineralien wie Natrium, Chlorid oder Magnesium erzeugen. Ebenso sollen die Anlagen künftig verschiedene Gase wie Wasserstoff oder Sauerstoff sowie Elektrizität liefern.

Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort „künftig“. Denn aktuell gibt es keine fertige Anlage – und daher keines dieser Produkte. Laut dem Token- Whitepaper des Unternehmens würden sie „in Zukunft über unseren Online-Shop“ erhältlich sein. Auf eine Anfrage diese Woche (KW 25), ob es inzwischen Produkte zu erwerben gebe, teilte Pfeifer mit, dass man derzeit lediglich Event-Tickets oder Merchandise in Form von beispielsweise Tassen oder Beachflags mit DesertGreener-Logo im internen System erwerben könne. Damit solle insbesondere die Bekanntheit der Marke gestärkt werden. Das hat allerdings mit dem vordergründig beworbenen Investment-Gedanken nichts zu tun.

Schneeballsystem oder Affiliate-System?

Es liegt der Verdacht nahe, dass ein Kryptoschneeballsystem ein sonst durchweg positives Projekt unterwandert hat.

Waldstein teilte Epoch Times hierzu mit: „Sollten alle Token zum aktuellen Preis verkauft werden, so wäre die Aussage stark bedingt korrekt. Jedoch ist festzuhalten, dass mit diesem kalkulatorischen Wert nicht nur Distributionskosten gedeckt sind, sondern auch der gesamte Community-Aufbau, Marketing und sämtliche Vorteile des ‚word of mouth‘ [Empfehlungsmarketing] abgedeckt werden.“

Der Geschäftsführer halte daher den Vertriebsweg an sich nicht für ein Kryptoschneeballsystem. Vielmehr sei es ein „Affiliate-System, bei dem sich jeder direkt an die DGRX Sales GmbH anbindet und auch seine Kunden/Käufer immer direkt von der DGRX Sales GmbH DGRX und Produkte, Services, etc. kaufen.“ Gleichzeitig schütte das Unternehmen nach einem Karriereplan Provisionen aus. Ein Teil der Provision wird jedoch nur in DGRX-Token ausgezahlt, die interne Währung, die aktuell keinerlei Nutzen oder Gegenwert darstellt.

Tokenstopp nach Epoch-Times-Anfrage

Am Jahresanfang 2025 nahm DesertGreener sein Tokenangebot für rund zwei Monate von der Website . In den Wochen zuvor hatte Epoch Times kritisch zur Kryptowährung und deren Seriosität nachgefragt; nicht zuletzt deswegen, weil das Unternehmen Epoch Times zu Beginn mitgeteilt hat, dass der Tokenerwerb direkt eine Unternehmensbeteiligung „wie eine Aktie ohne Stimmrecht“ sei. Ein Blick auf die Website, die AGB und das damalige Whitepaper ergab jedoch, dass eine Unternehmensbeteiligung durch den Erwerb von DGRX-Token nicht besteht.

MiCA -Verordnung geprüft. Dabei handelt es sich um eine EU-weite Regulierung für Kryptowährungen und verwandte Dienstleistungen. Als die Redaktion das Unternehmen fragte, warum der Token nicht mehr auf der Seite zu finden ist, teilte Waldstein mit, dass es eine „Zwangspause wegen bürokratischer Sondersituation“ gebe. Das Tokenkonzept würde auf der Grundlage der sogenannten-Verordnung geprüft. Dabei handelt es sich umSie trat am 1. Januar in Kraft.

Laut Waldstein hat sich DesertGreener dort erkundigt, welche Bedingungen das Konzept erfüllen muss. Ab April sei dieser Prozess abgeschlossen und das Unternehmen könne den Tokenverkauf wieder freigeben. Das Whitepaper wurde überarbeitet.

Auf der Website heißt es seitdem: „Darüber hinaus wurde das Kryptowert-Whitepaper für den DGRX Token gemäß der europäischen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) durch die Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) notifiziert und ist im offiziellen Interimsregister der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) gelistet.“ In ihrem aktualisierten Whitepaper vom 21. Mai schreibt DesertGreener hingegen: „Dieses Kryptowerte-Whitepaper wurde von keiner zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union genehmigt.“

Schneeballsystem um mehrere Milliarden Euro betrogen . Mayer erklärte, dass er selbst Opfer wurde. Erwähnenswert ist hier auch ein Video , in dem Mayer vor rund fünf Jahren die „Kryptowährung“ OneCoin bewarb. Längst ist klar, dass es sich hierbei um Betrug handelte. Die Drahtzieher haben die Investoren durch ein

Verurteilter Betrüger bewarb DesertGreener

Nach Recherchen von Epoch Times bewarb ein wegen gewerblichen Betrugs zu mehrjähriger Haftstrafe Verurteilter das DesertGreener-Projekt. Heinz-Peter Platzer, Chief Scientific Advisor beim Eureka Institute, warb in einem YouTube-Video mit DesertGreener-Logo für eine Verdopplung bis Verdreifachung des Investments innerhalb von sieben Jahren. Seine Empfehlung zum Investment in DesertGreener würde er auf Grundlage seiner eigenen Unternehmensanalyse stützen. Auf Nachfrage von Epoch Times, ob Platzer diese Analyse offenlegen könne, antwortete er nicht.

Die Recherche zu Platzer zeigte, dass er in Bezug auf Investmentempfehlungen keine reine Weste hat. Ähnlich wie bei DesertGreener sammelte Platzer hohe Summen für Projekte im Ausland, die allerdings nie umgesetzt wurden. Wie das Landesgericht Graz auf Anfrage von Epoch Times bestätigte, wurde Platzer nach Geständnis unter anderem für gewerbsmäßigen Betrug in Höhe von 1,5 Millionen Euro am 9. November 2010 schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Angesprochen auf dessen Vergangenheit und die nicht erfolgte Offenlegung der Unternehmensanalyse von Platzer wurde das Video vom DesertGreener-YouTube-Kanal gelöscht.

YouTube-Video vom Kanal DesertGreener. Das Video wurde nach Anfrage von Epoch Times vom offiziellen DesertGreener-Kanal gelöscht.

Das Risiko bleibt hoch

Schließlich ist festzuhalten, dass sich „Investoren“ darüber klar sein sollten, dass es sich bei vorliegendem Projekt im derzeitigen Status vielmehr um eine Art Crowdfunding handelt. Crowdfunding ist eine alternative Finanzierungsform, bei der mehrere Menschen mithilfe ihrer finanziellen Beiträge – oft über Onlineplattformen – die Realisierung eines Projekts ermöglichen. Von einem Investment zu sprechen, ist hingegen aktuell nicht seriös. Denn „Investoren“ können derzeit weder eine Rendite erwarten, noch dass überhaupt etwas von dem eingebrachten Kapital zurückfließt.

Grundsätzlich ist eine Umwandlung von DGRX-Token in eine Währung nur durch den Verkauf an einer Kryptobörse möglich. Allerdings ist es weiterhin nicht sicher, dass tatsächlich ein Börsengang erfolgt. Aktuell ist das Geld einfach in eine hauseigene Kryptowährung umgewandelt, mit der man ausschließlich Produkte des Unternehmens kaufen könnte – wenn es denn Produkte gäbe. Auf Nachfrage bestätigte dies der Verkaufsleiter von DesertGreener.

Sollte in Zukunft tatsächlich ein Kryptobörsengang erfolgen, müsste es allerdings einen Käufer für die Token an dieser geben. Das ist allerdings ganz anders als beispielsweise am Aktienmarkt und kann dauern. Auch ist es ungewiss, zu welchem Preis sich überhaupt Käufer finden.

Sollten in Zukunft dann tatsächlich mit DGRX-Token sogenannte NFTs erworben werden können, die dann tatsächlich zur Teilhabe am Unternehmenserfolg befähigen würden, bestehen weitere Risiken. Wie viel DGRX-Token eine NFT-Beteiligung kostet, ist unbekannt. Zudem müsste man zusätzlich zu den DGRX-Token noch 19 Prozent Umsatzsteuer in Euro ans Finanzamt zahlen, ebenso wie bei dem Erwerb anderer Produkte.

Und wenn es irgendwann wirklich Gewinnbeteiligungen in Form von Ausschüttungen für NFTs geben sollte, erfolgen diese wiederum nur in DGRX-Token. Eine reale Rendite hängt also immer davon ab, dass sich ein Käufer für die Token an einer Kryptobörse findet.

Vision und Wirklichkeit

In der Theorie zeigt das Projekt durch Patente in über 140 Ländern und die Bestätigung des Fraunhofer-Instituts zur Funktionalität ein technologisches Potenzial der Meerwasserentsalzung von DesertGreener. Wenn die Anlagen wirklich einmal installiert sind, könnten sie der Welt mehr Süßwasser bereitstellen.

Auch die Industrie könnte durch einen Gewinn an Rohstoffen profitieren. Die „Abfallprodukte“ Elektrizität und „grüner“ Wasserstoff treffen im Zuge der Energiewende auf eine wachsende Nachfrage.

Dennoch sollten sich Interessenten, die dieses Projekt unterstützen und ebenfalls davon profitieren möchten, über das bestehende Risiko bewusst sein. Aufgrund der aufgeführten Fragwürdigkeiten beim Finanzkonzept besteht kein geringes Risiko, dass „Investoren“ künftig keinen Cent von ihrem Geld wiedersehen.