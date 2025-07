Politiker sprechen unverständlicher, sobald sie in die Regierung eintreten, wie eine neue Studie an dänischen Parlamentsreden zeigt.

Bürger bevorzugen laut einem Experiment dagegen Reden, deren Inhalt klar und einfach formuliert ist.

Wählerverluste könnten laut der aktuellen Studie eine direkte Folge der komplizierteren Regierungssprache sein.

Einigen könnte diese Rede von Edmund Stoiber aus dem Jahr 2002 noch gut in Erinnerung sein. Schon damals fragten sich viele Menschen, was der frühere bayerische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat mit seiner Transrapid-Rede den Bürgern mitteilen wollte. Letztlich machte diese Rede Stoiber zwar bekannt, allerdings nicht zum deutschen Bundeskanzler. Lag dies vielleicht an dem, was ein dänischer Forscher kürzlich herausgefunden hat?