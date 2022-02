Studie betont Wert von Vitamin D zur Vorbeugung schwerer Corona-Verläufe

Eine jüngst veröffentlichte Studie aus Israel hat die bis dato belastbarsten Erkenntnisse bezüglich eines Zusammenhangs zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und dem Risiko schwerer Corona-Verläufe geliefert. Die Daten stammen aus den ersten beiden Corona-Wellen.

Wissenschaftler aus Israel haben jüngst eine Studie präsentiert, die „bemerkenswerte“ Daten hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs zwischen einem Mangel an Vitamin D und dem Risiko schwerer Verläufe von Corona-Infektionen zutage fördere. Die „Times of Israel“ hat über die Ergebnisse der Studie berichtet, die – bereits Peer Reviews unterzogen – in der Fachzeitschrift „PLOS One“ publiziert wurde.

Mangel an Vitamin D in Israel und anderen Länder der Region weit verbreitet

Forscher der Bar-Ilan-Universität und des Medical Center von Galiläa betonen, dass ihren Erkenntnissen zufolge das Vitamin einen so starken Einfluss auf den Schweregrad der Krankheit hat, dass sie anhand des Alters und des Vitamin-D-Spiegels auf den Verlauf einer Infektion schließen könnten. Ein Mangel an Vitamin D erhöhe das Risiko eines schweren Verlaufs demnach erheblich.

Die Studie basiert auf Untersuchungen, die während der ersten beiden Wellen des Virus in Israel durchgeführt wurden, als noch keine Impfstoffe zur Immunisierung in großem Umfang zur Verfügung standen.

In Ländern des Nahen Ostens leiden viele Menschen an einem Mangel an Vitamin D, in Israel seien es einer Studie aus dem Jahr 2011 zufolge fast 80 Prozent der Bevölkerung.

Corona-Infizierte mit Vitamin-D-Mangel häufiger mit schwerem Verlauf

Die Forscher fanden nun heraus, dass spätere Corona-Patienten durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln vor der Infektion die schlimmsten Auswirkungen der Krankheit vermeiden konnten.

„Wir fanden es bemerkenswert und auffallend, dass die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Krankheitsfall zu erleiden, bei einem Vitamin-D-Mangel höher ist“, so Dr. Amiel Dror, der zum Team der Studie gehörte.

Er wies darauf hin, dass seine Studie vor dem Auftauchen der Omikron-Variante durchgeführt wurde, machte aber auch deutlich, dass sich das Coronavirus zwischen den Varianten nicht grundlegend genug verändert habe, um die Bedeutung von Vitamin D aufzuheben.

Vorerkrankungen als Unsicherheitsfaktor bezüglich der Ergebnisse

Im Juni veröffentlichten Forscher in Israel vorläufige Ergebnisse, aus denen hervorging, dass 26 Prozent der Coronavirus-Patienten starben, wenn sie kurz vor dem Krankenhausaufenthalt einen Vitamin-D-Mangel aufwiesen, verglichen mit drei Prozent, die normale Vitamin-D-Werte aufwiesen.

Sie stellten außerdem fest, dass bei Krankenhauspatienten mit Vitamin-D-Mangel die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem schweren oder kritischen Zustand enden, im Durchschnitt 14-mal höher war als bei anderen.

Während die wissenschaftliche Gemeinschaft die Bedeutung der Ergebnisse anerkannte, wird vielfach darauf hingewiesen, dass der aktuelle Gesundheitszustand der Patienten die Ergebnisse verzerrt haben könnte.

Es wurde die Möglichkeit angesprochen, dass die Patienten an Krankheiten gelitten haben könnten, die sowohl den Vitamin-D-Spiegel senken als auch die Anfälligkeit für schwere Erkrankungen durch COVID-19 erhöhen, so dass der Vitaminmangel auch eher ein Symptom als ein Faktor für die Schwere der Erkrankung sein könnte.

Wo findet sich Vitamin D?

Das sogenannte Sonnenvitamin findet sich vor allem in Fischgerichten wie Hering, Aal, Schwarzem Heilbutt oder Lachs, in Pilzen und Eigelb sowie in mehreren Arten von Schmelz- und Hartkäse. Im Bereich Obst und Gemüse ist die Avocado der größte Vitamin-D-Lieferant. Auch die Integration von Haferflocken in den persönlichen Speiseplan unterstützt die Aufnahme von Vitamin D.

In der kalten Jahreszeit mit wenig Sonneneinstrahlung oder wenn die genannten Gerichte nicht zum bevorzugten Speiseplan gehören, empfiehlt sich – nach Rücksprache mit dem Hausarzt – möglicherweise auch eine Vitamin-D-Zufuhr durch Nahrungsergänzungsmittel.

Ärzte betonen, dass Vitaminpräparate kein Ersatz für Impfstoffe seien, sondern eher ein Mittel, um ein Absinken der Immunitätswerte zu verhindern. Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, schwer an Corona zu erkranken, bei vollständig gegen COVID-19 geimpften Personen um etwa 90 Prozent geringer als bei den nicht geimpften Personen.