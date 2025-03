„Ich bezweifle, dass es etwas Besseres geben kann“ – dreifach Emmy-nominierter Tontechniker bei Shen Yun

Hohe Sprünge, imposante Tänze, prächtige Bühnenbilder. Dank hoher Professionalität machen die acht Tourneegruppen des New Yorker Künstlerensembles Shen Yun die Aufführungen für ihr Publikum zu einem einzigartigen Erlebnis. Für den in der Filmbranche bekannten US-amerikanischen Tontechniker Tim Cooney, der dreimal für den Emmy Award nominiert wurde, ging die Zeit bei Shen Yun viel zu schnell vorbei.

Cooney besuchte Shen Yun am 27. Februar in Las Vegas. Er betrat das Theater mit hohen Erwartungen, die sogar übertroffen wurden.

„Allein dieses Erlebnis – die Farben, die Formen, die Kostüme, die Tänze“, lobte er das vielschichtige Programm.

„Als [die Künstler] herauskamen und die letzte Darbietung präsentierten, dachte ich: ‚Ist es schon vorbei?‘ Dann schaute ich auf meine Uhr; ich war schon drei Stunden hier! Ich konnte das gar nicht glauben. Also, es war großartig – eine hervorragende Aufführung“, so Cooney.

Der Musiker genoss auch das Live-Orchester von Shen Yun, das die Bühnenstücke mit Kompositionen aus einer Mischung traditioneller chinesischer und klassischer westlicher Instrumente begleitete. Vor allem die zweisaitige Erhu, eine Kniegeige, sowie die Pipa, eine alte chinesische Laute, stehen dabei im Mittelpunkt.

Den Musikern sprach Cooney seinen Respekt aus: „Die Art, wie sie die Instrumente spielten und wie die Musik klang – das hat die Vorführung wirklich bereichert.“

Die Kompositionen seien „großartig“ und offensichtlich von jemandem, der sehr professionell arbeiten. Die Tanzgeschichten seien von den Melodien getragen worden. „Das Wichtigste bei Musik in jeder Art [der Aufführung] ist, dass sie die Geschichte unterstützt … – aber sie sollte nicht im Vordergrund stehen, sodass sie von der Geschichte ablenkt“, erklärt der Experte. Bei der Aufführung sei dies wunderbar gelungen, „deshalb war die Musik sehr, sehr gut“.

Dabei erwähnte er auch die perfekte Abstimmung der Perkussionsinstrumente, beispielsweise in der lustigen Tanzszene im Restaurant. In dem Stück trifft eine geschäftige Wirtin auf rüpelhafte Kunden, die ihr Geschäft in Beschlag nehmen. Als sie eine junge Frau entführen wollen, offenbart sie ihre versteckten Fähigkeiten. Das Orchester habe dieser Geschichte nicht nur besondere Klangeffekte, sondern auch Persönlichkeit verliehen, so der Tontechniker weiter.

„Ich habe es geliebt – es geht nichts über Live-Musik. Das war sehr professionell und hat der Aufführung noch mehr Spannung verliehen“, sagte Cooney.

„Soweit ich das beurteilen kann, waren alle Musiker erstklassig. Ich meine, wirklich erstklassig, wissen Sie. Ich bezweifle, dass es etwas Besseres geben kann“, betonte er.

In seinem Alltag habe er viel mit Live-Musik zu tun. „Als Musiker habe ich sofort angefangen, die Musik auseinanderzunehmen, auf bestimmte Instrumente zu hören und zu sehen, ob sie richtig zusammenpassen, ob sie richtig klingen, ob sie die richtigen Noten treffen. Ich konnte keinen einzigen Fehler finden. Es war ausgezeichnet“, so sein Fazit.

Das Künstlerensemble Shen Yun wurde 2006 in New York gegründet und vereint Tänzer und Musiker aus der ganzen Welt. Viele von ihnen hatten in China unter dem kommunistischen Regime die Verfolgung und Unterdrückung am eigenen Leib erlebt.

Gemeinsam haben sich die Künstler das Ziel gesetzt, der Welt die authentische, göttlich inspirierte Kultur Chinas vor der kommunistischen Ära näherzubringen. Heute ist Shen Yun das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz. In diesem Jahr geben acht Künstlergruppen rund 800 Vorstellungen auf der ganzen Welt.

Im Hinblick auf die spirituellen Elemente der Aufführung, die den göttlichen Ursprung der Menschheit thematisieren, nahm Cooney die Botschaft mit, dass „der Schöpfer sich um einen kümmert, wenn man seinen inneren Frieden findet“.

Er dankte allen Künstlern für ihre exzellente Arbeit. Mit ihrer Tournee würden sie den Menschen „Glück und Freude“ bringen. Auch für das hohe Niveau und die Professionalität des künstlerischen Leiters von Shen Yun fand er lobende Worte: „Derjenige [der Shen Yun erschaffen hat] ist sehr, sehr gut in dem, was er tut“, so Cooney

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel 3 Time Emmy-Nominated Filmmaker Calls Shen Yun ‘Excellent’. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine in Deutschland und Österreich.

Deutschland 2. – 5. März Ludwigsburg 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund Österreich 1. – 2. März Salzburg

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.