Weniger Saiten, aber mehr Töne – spanische Besucherin von Erhu beeindruckt

Himmelspaläste in goldenem Glanz und göttliche Wesen, die zur Erde hinabsteigen. Wenn sich der Vorhang für die Künstlerinnen und Künstler des New Yorker Ensembles Shen Yun Performing Arts öffnet, erstrahlen Szenen aus dem antiken China. Manche Menschen ergreifen aus Begeisterung jede Gelegenheit, um sich eine Vorstellung von Shen Yun anzusehen. Eine von ihnen ist Evelyn Olaseregi Pontesilva, von Beruf examinierte Krankenschwester. Sie tauchte am 26. Februar im Kongresszentrum Lienzo Norte in der spanischen Stadt Ávila zum wiederholten Male in die 5.000 Jahre alte chinesische Kultur ein.

„Das ist das dritte Mal, dass ich mir diese Aufführung anschaue. Jedes Mal, wenn ich komme, sehe ich eine andere Inszenierung“, sagte sie.

Pontesilva lebte viele Jahre in den Vereinigten Staaten. Zum ersten Mal besuchte sie Shen Yun zusammen mit ihrem Mann im Adrian Arts Center in Miami.

Nach ihrem dritten Besuch äußerte sie: „Es verbindet und versetzt einen auf eine andere Ebene. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich einfach sehr glücklich bin. Es war eine einzigartige Vorstellung.“

Dabei begeisterte sie nicht nur die tänzerische Leistung auf Spitzenniveau, sondern auch das Live-Orchester von Shen Yun. Als eine junge Künstlerin der Erhu, der zweisaitigen Kniegeige, verschiedene Melodien entlockte, ging der Krankenschwester das Herz auf.

„Dieses Mal war ich sehr beeindruckt von dieser jungen Dame, die Erhu spielte. Sie brachte auf zwei Saiten mehr Töne hervor als eine Geige“, sagte sie.

Es heißt, dass die Erhu das der menschlichen Stimme am ähnlichsten klingende Musikinstrument ist. Sie wurde während der Song-Dynastie zunächst im Süden Chinas populär und stammt vermutlich aus der mongolischen Region.

Shen Yun präsentiert jedes Jahr eine neue Bühnenshow. Die verschiedenen Tanzgeschichten zeugen nicht nur von sagenhaften Heldentaten, sondern thematisieren auch nach dem Ansatz der buddhistischen Lehre die kosmischen Wurzeln der Menschen. Viele Zuschauer verlassen die Shen-Yun-Aufführung mit dem Gefühl, dass sie mit dem Göttlichen verbunden sind.

So ging es auch Evelyn Olaseregi Pontesilva. „Ich empfehle es, weil es nicht nur die Vermittlung des Göttlichen ist, sondern uns mit einer anderen Ebene verbindet“, sagte sie.

Innere Schönheit, die berührt

Die Ärztin Jeanette Badrán Blanco hingegen ließ sich von der inneren Schönheit jedes einzelnen Tänzers berühren.

„Es ist sehr interessant, die innere Schönheit nach außen tragen zu können. Das ist sehr wichtig“, sagte sie. Die Ärztin empfand Shen Yun als „einen inneren Ausdruck von Adel, Spiritualität und Licht“ – kurzum: „Ich bin begeistert!“

Die moderne Gesellschaft hingegen hat hingegen ein Schönheitsbild, das sich weit von der traditionellen Schönheit entfernt hat. Daher begrüßte Jeanette Badrán Blanco den Ansatz von Shen Yun, dass die Zuschauer sich wieder mit ihrer inneren Schönheit verbinden.

Die Ärztin freute sich darüber, dass Shen Yun die Zuschauer daran erinnert, die Schönheit in sich selbst zu finden.

„Das beruhigt mich und erinnert uns an die Schönheit, die wir in uns tragen, und dass die Lebensumstände uns oft daran hindern, sie zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen [und] unser Licht zum Vorschein bringen“, sagte sie.

