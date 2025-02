Bürgermeister ehrt Shen Yun: „Das ist umwerfend und das wollen Sie nicht verpasst haben“

Leidenschaftliche Tänzer und Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem klassischen chinesischen Tanz die alte chinesische Kultur wiederzubeleben. Als Mark Andrew Messer, Bürgermeister von Lebanon im US-Bundesstaat Ohio, die Geschichte von Shen Yun Performing Arts erfuhr, war es ihm eine Ehre, dem Ensemble bei ihrer Rückkehr nach Cincinnati am 15. Februar zu gratulieren.

Im Jahr 2006 war das Künstlerensemble Shen Yun in New York gegründet worden. Aus der ganzen Welt fanden sich Tänzer und Musiker zusammen. Viele von ihnen hatten in China unter dem kommunistischen Regime die Verfolgung und Unterdrückung am eigenen Leib erlebt.

Gemeinsam machten sie es sich zur Aufgabe, der Welt die authentische, göttlich inspirierte Kultur Chinas vor dem Kommunismus zu zeigen. Heute ist Shen Yun das weltweit führende klassische chinesische Tanzensemble. In diesem Jahr geben acht Künstlergruppen etwa 800 Vorstellungen rund um den Globus.

„Kommen Sie und sehen Sie sich diese Aufführung auf jeden Fall an“

Nachdem der Bürgermeister die Vorstellung von Shen Yun im Aronoff Center for the Arts in Cincinnati gesehen hatte, sagte er: „Es ist eine Ehre, dass sie diese Vision mit den Menschen in Südwest-Ohio teilen können. Es war mir eine Ehre, hier zu sein“, um die Künstler sowie ihren fortwährenden „Kampf für Frieden, Gleichheit, Freiheit ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Kultur“ zu unterstützen.

„Es war absolut wunderschön und einfach atemberaubend, welche Bewegungen sie mit ihren Körpern machen konnten, die Rückwärtssaltos. Es war unglaublich. Die visuellen Eindrücke waren fantastisch; die Farben umwerfend. Sie haben absolut großartige Arbeit geleistet“, so Messer weiter.

Für ihn ist das Ziel, das sich Shen Yun gesetzt hat, ein „Muss“.

„Wir leben heute in einer Kultur, die ihr Bestes tut, um die traditionellen Werte der Vergangenheit zu vernichten. Und diese traditionellen Werte haben die Kulturen hervorgebracht, auf die wir uns heute stützen. Wir dürfen das nicht aufgeben. Wir dürfen sie nicht unterdrücken und vertuschen“, betonte er.

Nach der Aufführung überreichte er den Künstlern eine Proklamation. Darin war von der Kommunistischen Partei, „der Gedankenpolizei“, die Rede, die die chinesische Kultur zunichtemacht, während Shen Yun dagegenhält.

„Und man kann wirklich sehen, wer auf der richtigen Seite der Geschichte steht und wer nicht“, so der Bürgermeister weiter.

Sein Rat an die Menschen: „Kommen Sie und sehen Sie sich diese Aufführung auf jeden Fall an. Das ist umwerfend und das wollen Sie nicht verpasst haben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel ‘You Won’t Want to Miss It’: Ohio Mayor Says Shen Yun Is ‘A Must’. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa.

