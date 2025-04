Kirschblüte bei der Nacht – von Barthold Heinrich Brockes

Kirschblüte bei der Nacht

Ich sahe mit betrachtendem Gemüte



jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte,In kühler Nacht beim Mondenschein;Ich glaubt′ , es könne nichts von größerer Weiße sein.Es schien, ob wär ein Schnee gefallen.Ein jeder, auch der kleinste AstTrug gleichsam eine rechte LastVon zierlich-weißen runden Ballen.Es ist kein Schwan so weiß, da nämlich jedes Blatt,Indem daselbst des Mondes sanftes LichtSelbst durch die zarten Blätter bricht,Sogar den Schatten weiß und sonder Schwärze hat.Unmöglich, dacht ich, kann auf ErdenWas Weißers ausgefunden werden.

Indem ich nun bald hin, bald her

Im Schatten dieses Baumes gehe,

Sah ich von ungefähr

Durch alle Blumen in die Höhe

Und ward noch einen weißern Schein,

Der tausendmal so weiß, der tausendmal so klar,

Fast halb darob erstaunt, gewahr.

Der Blüte Schnee schien schwarz zu sein

Bei diesem weißen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht

Von einem hellen Stern ein weißes Licht,

Das mir recht in die Seele strahlte.

Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergötze,

Dacht ich, hat Er dennoch weit größre Schätze.

Die größte Schönheit dieser Erden

Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden.

Barthold Heinrich Brockes (1680 – 1747)