Shen Yun: Beeindrucktes Publikum auch in Ludwigsburg

Am Nachmittag und Abend des 5. März 2025 gab die Shen Yun International Art Company die letzten beiden Aufführungen im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. Damit fand der viertägige, fünf Aufführungen umfassende Auftritt von Shen Yun in der Region sein Ende. Noch Karten an der Abendkasse zu bekommen, war erneut schwierig.

Shen Yun genießt weltweit hohes Ansehen. Viele Zuschauer empfehlen Shen Yun ihren Freunden weiter und hoffen, dass ihre Freunde ebenfalls in den Genuss kommen, die Schönheit von Shen Yun persönlich zu erleben.

Ein Steuerberaterpaar erzählte dem Theaterpersonal, dass ein guter Freund im vergangenen Jahr Shen Yun in Füssen gesehen und ihnen dringend empfohlen hatte, dorthin zu gehen. Schließlich habe er Ihnen Karten als Geburtstagsgeschenk gekauft.

Nun, als auch sie sich quasi in Shen Yun verliebt haben, werden sie beim nächsten Treffen mit Freunden „auf jeden Fall über diese Show reden. Shen Yun ist wirklich großartig.“

Im Einklang mit ihren Werten

André Engeroff mit seiner Partnerin Brigitte Hausch aus Tübingen erzählte im Interview, dass seine Söhne vor ihrem Besuch sehr nervös geworden seien, nachdem sie denunzierende Berichte gelesen hätten. Sie warnten ihren Vater, sich nicht von Informationen beeinflussen zu lassen, die nicht seinem Naturell entsprächen.

Nun, nachdem sie die Vorstellung gesehen hatten, erklärten sie entschieden, die Falschmeldungen seien völliger Unsinn. Die Aufführung war für die beiden voller Spiritualität und stand völlig im Einklang mit ihren Werten.

Hausch führt ein eigenes Yogastudio, Engeroff ist Ausbilder für Yogalehrer. In ihrem Yogastil stehe Spiritualität an erster Stelle. „Das Meditieren, das Zur-Ruhe-kommen, die Gedanken im Geist zur Ruhe zu bringen, um die inneren Werte wieder wahrzunehmen“, fügte Brigitte Hausch hinzu.

Gute Dinge an die jüngere Generation weitergeben

Prinzessin Caroline von Hohenlohe-Öhringen urteilte nach der Vorstellung: „Die Farben sehr schön. Sehr schöne Kostüme. Sehr akrobatisch.“ Den Tanz empfand sie als sehr elegant und auch perfektionistisch.

Die von Shen Yun Performing Arts verwendeten und patentierten Hintergründe, um den Bühnenraum und die Ausdruckskraft zu erweitern, überraschten Prinzessin Caroline angenehm. Sie nannte es eine „großartige Idee“ und sagte: „Es ist mit dem Hintergrund synchronisiert und die Schauspieler springen hinein und erscheinen dann wieder auf der Bühne. Das ist ein erstklassiges Konzept und ist hervorragend!“

Wenn sich der Vorhang öffnet, erscheint das heilige Land des Himmels auf der Bühne und Feen tanzen anmutig zwischen den Wolken. Prinzessin Caroline war davon sehr beeindruckt und meinte, dass „die Wirkung der Wolken und des Nebels außerordentlich schön“ sei.

Die Mission von Shen Yun Performing Arts ist es, die traditionelle Kultur wiederzubeleben. Sie stimmt zu: „Tradition ist sehr wichtig. Sie ist eine der wichtigsten guten Taten, nämlich die richtigen und guten Dinge, die wir gelernt haben, an die jüngere Generation weiterzugeben. Woher sollen sie sonst etwas lernen? Es [die Tradition] ist also sehr wichtig. Zu lernen, Kultur zu schätzen, etwas daraus zu gewinnen und sie gleichzeitig zu unterrichten, ist unser größtes Ziel.“

Ihre Tochter, Prinzessin Philippa, die Ballett lernt, sagte glücklich: „Mir haben alle Tänze in der Aufführung sehr gefallen“, und der Wasserärmeltanz habe sie am meisten beeindruckt. Darüber hinaus gefalle ihr auch die Musik des Shen-Yun-Orchesters sehr gut. „Die Musik in der Aufführung ist auch sehr angenehm für die Ohren.“

Die Familie Hohenlohe-Öhringen ist eine bedeutende Adelsfamilie in Europa, ein Zweig des Hauses Hohenlohe und wurde im 18. Jahrhundert zu Reichsfürsten ernannt. Die Familie hat ihre Wurzeln im Adelsgeschlecht der Staufer zur Zeit der Herrschaft des Kaisers Barbarossa und gilt als eines der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands.

Shen-Yun-Lieder erklären alles

„Der Text des Liedes hat mich sehr angesprochen. Ich finde fast alles zusammen, was heutzutage in der Welt losgeht. Es gibt verschiedene Ansichten und Dinge, die die Menschen zurückhalten, das Eigentliche, den Ursprung zu sehen und das Göttliche zu fühlen. Dazu sind viele nicht mehr in der Lage.“

So Barbara Meinel, Mediatorin aus Tübingen. Es sei ihr Mann gewesen, der vor allem zu Shen Yun wollte, woraufhin sie ihm Karten zum Geburtstag schenkte.

Gerade die Texte der Shen-Yun-Lieder fanden bei Dr. Norbert Meinel Anklang, „deshalb denke ich, dass die Lieder in der Show eng mit allem in der heutigen Welt verbunden sind.“ Er würde sich wünschen, dass viele Menschen sich dafür öffnen können.

Dr. Norbert Meinel ist promovierter Jurist und Inhaber einer Rechtsanwaltskanzlei. Er verfügt über zwei Berufszulassungen als Rechtsanwalt im Verkehrsrecht und im Versicherungsrecht, ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und genießt in der Branche hohe Anerkennung.

Dr. Meinels Gesamteindruck von Shen Yun war sehr gut: „Die Aufführung ist sehr ästhetisch und inhaltlich auch kritisch.“

Dr. Meinel stimmte zu, dass Shen Yun sich der Wiederbelebung der traditionellen Kultur verschrieben hat. Er sagte: „Meiner Meinung nach ist Tradition der Eckpfeiler der Gesellschaft. Natürlich wird sich die Gesellschaft im Laufe der Zeit verändern. Die Frage ist, ob sie sich in eine gute oder eine schlechte Richtung entwickelt. Ich denke, in Deutschland mangelt es uns an traditionellen Werten, was sehr bedauerlich ist.“

Seine Frau Anne Barbara fügte hinzu: „Genau wie in der Werbung versprochen, lässt die Aufführung einen erleben, wie China früher gewesen sein könnte. Sehr gelungen und sehr schön.“

Über die Geschichte des alten Generals als Lehrer in einer Akademie reflektierte sie: „Die alten Werte sind quasi nicht vergänglich. Das wurde aus meiner Sicht sehr anschaulich dargestellt. Diese äußere Hülle, diese gebrechliche, ist nur ein Schein. Es ist das Innere, was einem an Stärke bleibt.“

Wie ihr Mann war auch Anne Barbara von den Texten tief berührt. „Ich finde den abschließenden Satz [beeindruckend]– einige werden es schaffen und manche werden es nicht schaffen – ich denke, das ist der Punkt. Die, die es wollen und es sehen, die werden sich anstrengen.“ Manch andere hätten jedoch möglicherweise die Fähigkeit zur Wahrnehmung völlig verloren.

Und weiter: „Für mich war der Text auf ein einfaches Verständnis runtergebrochen. Man muss es gar nicht, theologisch sehr aufbauschen, denn eigentlich geht es um ein paar Grundprinzipien und die waren für mich in dem Text drin. Wobei natürlich, jeder hat seinen eigenen Weg und jeder hat sein eigenes Schicksal, so einfach wie es ist.“

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine im deutschsprachigen Raum:

Deutschland 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund

