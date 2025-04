Die Putztricks der Profis: Raffiniert und genial

Wenn die Tage länger werden und die Sonne wieder häufiger durchs Fenster scheint, ist es Zeit für den Frühjahrsputz. Staub, der sich über die Wintermonate still und heimlich angesammelt hat, wird aufgespürt, Schubladen werden ausgemistet und frische Luft zieht durch alle Räume. Der Frühjahrsputz ist mehr als bloßes Aufräumen – er ist ein symbolischer Neustart: für das Zuhause, aber auch für das eigene Wohlbefinden. Wer Ordnung schafft, schafft Raum für neue Energie.

Im Laufe der Jahre habe ich so einige Tipps rund ums Putzen gesammelt – einige durch reines Ausprobieren, andere von wahren Profis, für die Saubermachen und Ordnung herstellen fast schon eine Art Kunst ist. Die besten Reinigungstipps haben dabei eines gemeinsam: Es geht nicht nur darum, alles blitzblank zu bekommen, sondern schneller, effizienter, günstiger und ohne sich dabei zu verausgaben.

Wenn auch Sie genug davon haben, sich beim Putzen endlos abzumühen oder auf ein Wundermittel zu setzen, das viel verspricht und wenig hält, dann finden Sie hier einige Tricks, die mir professionelle Reinigungskräfte beigebracht haben. Es sind Tipps, bei denen man sich unweigerlich fragt, warum man bisher nichts von ihnen gewusst hat.

Der Trick mit dem Kopfkissenbezug am Deckenventilator

Ziehen Sie einen Kopfkissenbezug über jeden Rotorflügel Ihres Deckenventilators und ziehen Sie ihn dann langsam mit leichtem Druck ab.

Gute Idee: Statt dass der Staub in alle Richtungen gewirbelt wird – auf Ihr Gesicht und Ihre Möbel – fängt der Bezug das schmutzige Chaos zuverlässig auf. So ersparen Sie sich später das mühsame Absaugen der herumfliegenden Staubflocken. Ein weiterer Vorteil: Sie können den Bezug einfach in die Wäsche geben und schon ist er wieder wie neu.

2-Minuten-Dampfreinigung der Mikrowelle

Füllen Sie eine mikrowellengeeignete Schüssel mit einer Tasse Wasser und einigen Zitronenscheiben, alternativ kann auch ein Spritzer Essig verwendet werden. Erhitzen Sie die Mischung 2 Minuten lang auf höchster Stufe und lassen Sie sie eine weitere Minute stehen, bevor Sie die Tür öffnen.

Warum es funktioniert: Der Dampf löst die eingebrannten Rückstände, sodass sie sich mühelos entfernen lassen – ganz ohne intensives Schrubben. Außerdem sorgt die Zitrone dafür, dass die Mikrowelle frisch duftet und nicht nach der letzten Spaghetti-Explosion riecht.

Der bequeme Wischmopp-Trick für Sockelleisten

Wickeln Sie ein Mikrofasertuch um den Kopf eines Flachbodenwischers, besprühen Sie es mit Allzweckreiniger und wischen Sie damit Ihre Fußleisten ab.

Das Praktische daran: Sie müssen sich nicht mehr bücken, knien oder wie ein Detektiv auf der Spurensuche über den Boden kriechen. So geht es schneller und knieschonender.

Mit einem Spülschwamm die Dusche blitzsauber halten

Füllen Sie einen Spülmittelspender inklusive Spülschwamm mit einer Mischung aus gleichen Teilen Spülmittel und Essig und bewahren Sie ihn in der Dusche auf. Verwenden Sie ihn nach jedem Duschen zum Reinigen.

Ihr Vorteil: Der Putzmarathon der Dusche gehört der Vergangenheit an. Die milde Säure des Essigs löst Seifenreste, während das Spülmittel den Schmutz entfernt. So wird die Reinigung der Dusche Teil der täglichen Routine und ist keine lästige Aufgabe mehr.

Der Socken-Trick für Jalousien

Ziehen Sie eine alte Socke über Ihre Hand, tauchen Sie sie in eine Mischung aus Essig und Wasser und fahren Sie damit über die Lamellen Ihrer Jalousien.

So einfach geht’s: Jalousien sammeln ununterbrochen Staub und mit diesem Trick gelangen Sie ohne ausgefallene Hilfsmittel schnell zwischen die Lamellen. Außerdem ist die Socke wiederverwendbar: einfach durchwaschen.

Rasierschaum gegen Schlieren und Beschlagen

Sprühen Sie etwas Rasierschaum auf einen Spiegel auf und wischen Sie ihn dann mit einem sauberen Tuch ab.

Das Ergebnis: Dieser Trick sorgt nicht nur für einen streifenfreien Spiegel, sondern verhindert auch das Beschlagen nach einer heißen Dusche. Magie? Nein. Wissenschaft? Ja.

Zitrone für ein glänzendes Spülbecken aus Edelstahl

Halbieren Sie eine Zitrone, bestreuen Sie das Spülbecken mit Natron und verwenden Sie die Zitrone selbst als Scheuermittel.

Wie es funktioniert: Der Säuregehalt der Zitrone und die Scheuerwirkung des Natrons polieren Edelstahl auf hervorragende Weise – ganz ohne aggressive Chemikalien. Obendrein duftet es wunderbar!

Den Mülleimer mit Natron frisch halten

Streuen Sie Natron auf den Boden Ihres Mülleimers, bevor Sie den Müllbeutel einsetzen.

Das wirkt Wunder: Natron absorbiert Gerüche, bevor sie sich in Ihrer Küche ausbreiten können. Auch wenn Ihr Müll hauptsächlich aus Kaffeesatz und Bananenschalen besteht, sorgt dieser Trick dafür, dass es immer frisch riecht.

Eigene WC-Tabs herstellen

Mischen Sie 120 g Natron, 60 g Zitronensäure und 1 Esslöffel Spülmittel in einer kleinen Schüssel und vermischen Sie alles gründlich mit einer Gabel. Die Mischung in eine Eiswürfelform drücken und über Nacht trocknen lassen. Je nach Bedarf einen Würfel in die Toilettenschüssel geben.

Drei starke Hausmittel: Natron wirkt desodorierend, Zitronensäure löst Flecken auf und das Spülmittel enthält Tenside, die Schmutz und Verunreinigungen bekämpfen – keine scharfen Chemikalien, kein endloses Schrubben.

Ausmisten beim Putzen

Stellen Sie beim Putzen eine Sammelbox bereit. Wenn Sie etwas finden, das Sie nicht benutzen, nicht mehr wirklich lieben oder einfach nicht mehr brauchen, kommt es in die Box.

Weniger ist mehr: Durch diese Routine verhindern Sie, dass sich wieder Unordnung ansammelt. Je weniger Sie besitzen, desto weniger müssen Sie putzen, ganz einfach.

Edelstahlpflege mit Reinigungsalkohol

Wischen Sie Edelstahlgeräte mit einem Tuch ab, das mit Reinigungsalkohol befeuchtet ist.

Es funktioniert im Handumdrehen: Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) entfernt Fingerabdrücke und Flecken sofort und hinterlässt einen streifenfreien Glanz. Ihr Kühlschrank sieht aus wie neu – ohne die überteuerten Spezialreiniger.

Putzen muss kein endloser Kampf gegen Staub, Schmutz und Schmiere sein, die im Kühlschrank lauert. Mit ein paar cleveren Tricks von Profis können Sie schneller, schlauer und mit viel weniger Aufwand putzen. Und seien wir ehrlich: Alles, was die Hausarbeit erleichtert, ist Gold wert.

