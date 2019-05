ARD warnt vor „rechten Portalen“ im Netz – Leser kommentieren ernüchtert

Meldungen, in denen das Wort „Experten“ vorkommt, sollten den Leser immer skeptisch machen.

Zitat: „Rechte Portale, die zum Teil gezielt Falschmeldung verbreiten, sind in den Sozialen Medien besonders erfolgreich“

Nicht klar ist mir, was an „rechts“ so schlimm sein soll. Die CDU war vor der Merkelisierung auch mal rechts. Des Weiteren wird kolportiert, die Portale würden „zum Teil“ gezielt Falschmeldungen verbreiten. Beweise liefert man nur für „Journalistenwatch“, zieht aber indirekt auch Tichys Einblick in den Dreck. Wovor hat man Angst? Nur 12 % wählen in Deutschland „rechts“. Wie können die wenigen Menschen so viele Klicks verursachen?