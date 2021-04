Das schmutzige „Great Reset“-Geheimnis hinter dem neuen Krieg der Großkonzerne gegen Konservative

Warum unterstützen immer mehr Großunternehmen linke Positionen, anstatt neutral zu bleiben? Für Justin Haskins ist eine opportunistische Haltung schuld daran: Es geht um Macht und Geld. Und: Die Entwicklung verläuft genau so, wie es das Weltwirtschaftsforum fordert.

In den letzten Monaten haben sich Hunderte von Großunternehmen und Finanzinstitutionen um liberale Anliegen geschart und sogar Richtlinien in Kraft gesetzt, die direkt auf Konservative oder deren Ansichten abzielen.

Zum Beispiel haben am 14. April Hunderte der größten Unternehmen und Finanzinstitutionen der Welt, darunter Amazon, Google, Netflix und Starbucks, eine Erklärung unterzeichnet, die sich gegen „diskriminierende Gesetze“ wendet, die darauf abzielen, Wahlen sicherer zu machen.

Die Erklärung nimmt dabei offensichtlich Bezug auf vernünftige Reformen wie eine, die kürzlich in Georgia verabschiedet wurde. Sie fordert vom Wähler, vor der Stimmabgabe mit einem Führerschein oder einem kostenlosen staatlichen Ausweis die eigene Identität nachzuweisen.

In ähnlicher Weise kündigte die Major League Baseball vor kurzem an, aus Protest gegen die neuen Wahlbestimmungen des Staates ihr jährliches All-Star Game aus Georgia zu verlegen.

Im Februar hat Coca-Cola seinen Mitarbeitern offensichtlich ein radikales Diversity-Training angeboten, bei dem sie aufgefordert wurden, zu „versuchen, weniger weiß zu sein.“ Durchgesickerte Folien aus der Präsentation beinhalten auch die Forderungen „weniger unterdrückerisch“ zu sein und den „Bruch mit der weißen Solidarität.“

Zentralbanken drucken Geld ohne Ende, Banken machen auf „Grün“

Im Februar und März kündigten die sechs größten Banken in den Vereinigten Staaten an, dass sie für alle ihre Geschäftsaktivitäten schrittweise eine Netto-Null-Kohlendioxid-Finanzierungsanforderung einführen. Dadurch wird es für Unternehmen, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, sowie für jedes andere Unternehmen, das sich weigert, „grün“ zu werden, im Endeffekt unmöglich, einen Kredit zu erhalten oder von verschiedenen anderen Finanzdienstleistungen bei den größten Banken des Landes zu profitieren. Viele andere kleinere Banken haben sich ebenfalls angeschlossen.

Warum engagieren sich so viele große Unternehmen und Finanzinstitutionen für linke Anliegen und verprellen damit Millionen konservativer Amerikaner? Obwohl es wahrscheinlich mehrere wichtige Gründe gibt, ist der größte die Vetternwirtschaft. – Gemeint ist aber nicht unbedingt die altmodische Art von Hinterzimmergeschäften zwischen Unternehmensführern und Politikern, die wir alle gewohnt sind.

In den letzten Jahren haben dramatische Veränderungen in der Geldpolitik, gepaart mit einer stärkeren Koordination zwischen Bankern, Investoren, Regierungsvertretern und Unternehmen, eine völlig neue Ära der Vetternwirtschaft und der Zentralisierung wirtschaftlicher und sozialer Entscheidungen eingeläutet. Eine Ära, die erhebliche Gefahren für die individuelle Freiheit birgt.

Die Grundlage dieses Wandels ist die jüngste rasante Zunahme des Gelddruckens durch die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten und Europa, die die Geldmenge in nur wenigen Jahren um Billionen Dollar erhöht haben.

Als die Regierungsbeamten erkannten, dass sie nun in der Lage sind, fast jede beliebige Geldmenge auszugeben, ohne die Steuern erhöhen zu müssen, und die Banken erfuhren, dass sie von den Zentralbanken auf Abruf einen ständigen Strom von neu gedrucktem Geld erhalten können, kamen diese beiden mächtigen Gruppen zu dem Schluss, dass sie die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten effektiv steuern können, ohne eine Reihe neuer Gesetze, Steuern und Einschränkungen erlassen zu müssen.

Anstatt sich gegen diese Veränderungen zu wehren, wissen große Unternehmen und Investoren, dass sie von diesem Arrangement immens profitieren können. Alles, was sie tun müssen, ist mitzuspielen, indem sie den Launen der Zentralbanken, der Regierungen in Nordamerika und Europa und ihrer politischen Verbündeten zustimmen – von denen die meisten linksgerichtete Aktivistengruppen und Gewerkschaften sind.

„Great Reset“ des Kapitalismus

Ich weiß, das mag wie eine wilde rechte Verschwörungstheorie klingen, aber die Beweise sind ziemlich erdrückend. Im Juni 2020 hat das Weltwirtschaftsforum WEF in Zusammenarbeit mit CEOs und Präsidenten von Großunternehmen, mächtigen Bankern, internationalen Institutionen, Gewerkschaftsführern und Aktivisten den „Great Reset“ ins Leben gerufen, einen Plan zur Überholung der gesamten Weltwirtschaft.

„Jedes Land, von den USA bis China, muss sich beteiligen, und jede Branche, von Öl und Gas bis zur Technologie, muss transformiert werden“, schrieb Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in einem Artikel über die Initiative. „Kurz gesagt, wir brauchen einen ‚Great Reset‘ des Kapitalismus.“

Wie genau wird diese Transformation ablaufen? Genau so, wie wir es jetzt erleben. Konzerne und Banken werden der Gesellschaft eine linke Politik der sozialen Gerechtigkeit aufzwingen, und sie werden von Regierungen, Zentralbanken und Investoren belohnt werden, die ihrerseits ebenfalls große Gewinne aus neuen Strömen von staatlich gedrucktem Geld erzielen werden.

Wir wissen, dass dies nicht nur geschieht, weil Unternehmen und Banken bereits begonnen haben, sich an linken Zielen auszurichten, obwohl sie wissen, dass dies große Teile ihres Kundenstamms enttäuschen wird, sondern auch, weil Unternehmen weithin Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) eingeführt haben, die Ziele der sozialen Gerechtigkeit innerhalb ihrer Unternehmen systematisieren.

Laut einem Bericht (pdf) von KPMG verfügen bereits Tausende Unternehmen weltweit über ESG- oder Nachhaltigkeitsberichtssysteme, darunter 98 Prozent der Großunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Darüber hinaus haben es Gruppen wie Principles for Responsible Investment (PRI) geschafft, mehr als 3.000 Investoren und Investorengruppen dazu zu bewegen, Unternehmen zu unterstützen, die ESG-Systeme einführen. Die Unterzeichner der PRI kontrollieren ein Vermögen von mehr als 100 Billionen Dollar, sodass Sie darauf wetten können, dass die großen Unternehmen zuhören, wenn sie reden.

Motiv: Macht und Geld

In der Vergangenheit haben sich Unternehmen aus den meisten politischen und ideologischen Debatten herausgehalten, da die Entfremdung von großen Teilen der Gesellschaft im Allgemeinen kein gutes Rezept für den Erfolg in einer Marktwirtschaft ist. Aber jetzt, wo Billionen Dollar in Finanzinstitutionen und Banken fließen, macht es für Unternehmen finanziell viel mehr Sinn, sich nach links zu bewegen, als neutral zu bleiben.

Dutzende Millionen konservativer Kunden kontrollieren zwar gemeinsam eine beträchtliche Menge Geld. Im Vergleich zu den Leuten, die sich bei der PRI angemeldet haben und die ihre Winter mit George Soros in Davos beim Skifahren verbringen, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Konzerne bewegen sich aus einem bestimmten Grund nach links, und das liegt nicht daran, dass sie plötzlich eine Bernie-Sanders-Bekehrung durchgemacht haben. Beim „Great Reset“ geht es, wie bei so vielen anderen Bewegungen in der Geschichte um Geld und Macht – und von beidem haben die Eliten der herrschenden Klasse in diesen Tagen reichlich.

Justin Haskins ist Co-Direktor des Stopping Socialism Project am Heartland Institute, wo er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redaktionsleiter fungiert.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: The Dirty ‘Great Reset’ Secret Behind Big Corporations’ New War Against Conservatives (deutsche Bearbeitung von mk)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

