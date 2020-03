Don Giuseppe Berardelli, seit 2006 Priester in der italienischen Stadt Casnigo, starb Anfang der Woche an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Damit ist Berardelli einer von 60 Priestern und einer von bislang über 6.000 Menschen, die in Italien an den Folgen von COVID-19 gestorben sind.

Nach Angaben des Krankenhauses weigerte er sich, das extra von seinen Gemeindemitgliedern gekaufte Beatmungsgerät zu benutzen. Er bestand stattdessen darauf, es einem jüngeren, ihm unbekannten Patienten zu geben, um dessen Leben zu retten.

Auf Twitter verbreitete sich seine Heldentat schneller als das Virus in Italien. So zitierte ein Nutzer aus dem Johannesevangelium (Joh 15:13), „Es gibt keine größere Liebe …“, während ein anderer schrieb, „Die meisten würden in solch einer Lage nicht einmal eine Rolle Klopapier hergeben.“ Bekannte des Verstorbenen sagten gegenüber der Lokalzeitung „Araberara“: „Don Giuseppe ist als Priester gestorben.“

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

„Greater love has no person…“ (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020