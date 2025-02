Seltene Stradivari-Geige in New York für 11,3 Millionen Dollar versteigert

Eine seltene Stradivari-Geige ist in New York für 11,3 Millionen Dollar versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Freitag mitteilte, ist sie das drittteuerste Musikinstrument, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde.