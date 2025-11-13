Logo Epoch Times

Schmerzensgeld von 24,5 Millionen Euro

737-MAX-Absturz: Boeing zu Millionen-Entschädigung verurteilt

2019 stürzte in Äthiopien eine Boeing-Maschine vom Typ 737 MAX ab. Nun wurde der Flugzeugbauer zu einer Millionen-Entschädigung verurteilt: 24,5 Millionen Euro.

Ein Flugzeug vom Typ Boeing 737-8 MAX mit Air Europa-Kennzeichnung am 15. April 2025 in der Nähe des Boeing-Werks in Renton, Washington.

Foto: Jason Redmond/AFP via Getty Images

Redaktion
Gut sechseinhalb Jahre nach dem Absturz einer Boeing-Maschine vom Typ 737 MAX in Äthiopien wurde der Flugzeugbauer zu einer Millionen-Entschädigung verurteilt.
Boeing muss dem Witwer einer getöteten Frau aus Indien 28,45 Millionen Dollar (rund 24,5 Millionen Euro) Schmerzensgeld zahlen.
Das legten die Geschworenen am Mittwoch zum Abschluss eines Zivilprozesses in Chicago fest. Der Kläger äußerte sich „zufrieden“ mit dem Urteil.

157 Menschen kamen ums Leben – auch 5 Deutsche

Bei dem Crash von Ethiopian-Airlines-Flug ET302 am 10. März 2019 waren insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf deutsche Staatsbürger.
Mit den Hinterbliebenen eines zweiten Absturzopfers – einer Frau aus Kenia – hatte sich Boeing zuvor außergerichtlich geeinigt. Die Kläger warfen Boeing unter anderem Fahrlässigkeit und eine Mitverantwortung für den Tod der Frauen vor.

Rettungskräfte an der Absturzstelle des Fluges 302 der Ethiopian Airlines vom Typ Boeing 737 Max 8 in der Nähe von Bishoftu, südlich von Addis Abeba.

Foto: Mulugeta Ayene/AP/dpa/dpa

Nach dem Absturz wurde ein weltweites Flugverbot für Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX verhängt. Wenige Monate zuvor, im Oktober 2018, war bereits eine Boeing desselben Typs vor der indonesischen Insel Java abgestürzt, alle 189 Insassen kamen ums Leben.
Untersuchungen zu den beiden Abstürzen ergaben, dass es bei der 737 MAX unter anderem ein Problem mit der Stabilisierungssoftware MCAS und Mängel bei der Ausbildung von Piloten gab. Boeing hat die Software inzwischen überarbeitet.
Das Flugverbot stürzte Boeing zwischenzeitlich in eine tiefe Krise. Es wurde ab Ende 2020 schrittweise wieder aufgehoben. (afp/red)

