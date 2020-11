Analyst: Daten können Wahlergebnis in 3 Staaten kippen | Pennsylvania: 1,2 Mio. Stimmen falsch?

Zu Thanksgiving gab US-Präsident Donald Trump die erste Pressekonferenz seit der Wahl. Gegenüber den Medien sagte er, sollte das Electoral College für Joe Biden stimmen, sei dies ein großer Fehler, “weil bei dieser Wahl betrogen wurde“. Es habe am Tag der Wahl und bei der Stimmenauszählung „massiven Betrug“ gegeben.

Während der Wahl-Anhörung in Pennsylvania sagte ein Zeuge aus, dass die in den USA verwendeten Wahlmaschinen zum Zweck der Wahl-Manipulation gebaut wurden. Sein Team ermittelte, dass in Pennsylvania bis zu 1,2 Millionen Stimmen verändert worden sein könnten.

Nach der Anhörung von Zeugen zum Wahlbetrug bei der US-Wahl in Pennsylvania will sich das von Republikanern kontrollierte Parlament bei der Ernennung der Wahlmänner sein Mitspracherecht zurückholen. Das liegt in den Händen des Gouverneurs und der Innenministerin, beide sind Mitglieder der demokratischen Partei.

Ein Datenanalyst führte 35 Experimente in fünf Staaten zu den US-Wahlergebnissen durch. Seinen Ergebnissen zufolge gibt es in mindestens drei Staaten mehr fragwürdige oder potenziell gefälschte Stimmen, als Bidens Vorsprung vor Trump ausmacht.

Einer der wichtigsten technischen Mitarbeiter von Dominion Voting Systems soll für eine Firma gearbeitet haben, die vom chinesischen Militär unterstützt wird.

Die heutigen Themen

00:00 Trump: Wegen Betrug schwierig Wahlniederlage einzugestehen

01:52 Experte: 1,2 Millionen Stimmen in Pennsylvania falsch

04:27 Republikaner in Pennsylvania wollen Kontrolle über Wahlmänner zurückgewinnen

05:15 Analytiker: Zahl fragwürdiger Stimmen größer als Bidens Vorsprung

08:09 Mitarbeiter von Dominion arbeitete für Chinas Telekom

09:40 Arizona: Anhörung zur Wahl am 30. November